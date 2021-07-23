打針有抗體抵港可縮檢疫 經中介網訂房或無退款

政府計劃讓高、中風險地區抵港並已打針旅客，抵港時在機場驗抗體，呈陽性可減檢疫至7日。不過，政府規定旅客在上機來港前要先訂酒店，特首林鄭月娥曾稱，會與酒店業商討，若旅客訂了14日酒店最終只需住7日，盼不用白繳餘下7日房費。

Trip.com不可取消不退款

agoda抵達前7天取消沒收訂金

本報近日分別瀏覽旅遊產品網及直接致電酒店查詢，發現兩者對減檢疫退款政策不相同，若透過「Trip.com」預訂8月20日入住九龍維景酒店14日，「預訂須知」顯示訂單確認後不可取消或更改，若沒入住，將收取全額房租；若透過「agoda」預訂8月15日入住華美達華麗酒店14日，「取消政策」列明，在抵達日期前7日內取消預訂，將會收取全部預訂金額。

經中介網預訂欲退款

維景：多數唔得 華美達：不清楚

本報記者再以顧客身分致電兩間酒店，九龍維景酒店職員稱已打針旅客可先訂14日，若最終只需檢疫7日，酒店只會收7日費用，但職員強調，必須直接向酒店預訂，才能取消餘下7日預訂，經旅遊產品網站則要和相關平台聯絡，但「多數唔得（退款）」。

華美達華麗酒店職員亦稱，直接經酒店預訂可退縮減檢疫期費用，若經旅遊產品網站預訂，則不清楚如何安排。

姚思榮稱，檢疫酒店的合約列明，若政府政策改變而致檢疫日數有變，酒店必須退款，但若旅客經中介訂房，則要視乎不同條款，即使檢疫期縮短，酒店費也未必獲退還。

本報向食衛局查詢何時在機場驗抗體，以及若合資格縮短檢疫期，檢疫酒店的退款安排，發言人稱，與抗體檢測有關的安排稍後公布。Trip.com回覆稱，對於符合政府要求獲縮減檢疫期的旅客訂單，該公司會盡力與酒店協調，務求將旅客的損失減至最低，發言人稱，未必確保一定會退款，但會以保護用戶利益為先。另一網站agoda至截稿前沒回覆。

明報記者

（新冠疫情）