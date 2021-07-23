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迪拜返港女初確變種 屯門恒順園圍封

【明報專訊】本港昨增1宗從美國抵港的新冠病毒輸入個案，患者曾在港接種兩劑BioNTech（復必泰）疫苗，但仍染L452R變異病毒株，是本月第36宗帶L452R變異病毒株的輸入或相關個案。另外，屯門恒順園第六座因涉迪拜返港的初步確診變種個案，昨晚封區檢測。

本月輸入八成半變種 何栢良籲收緊熔斷

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，本月八成半輸入個案帶變異病毒株，政府應收緊「熔斷機制」，7日內有3宗來自同一地區的人在機場被驗出變種病毒，便應啟動熔斷機制。

昨增確診是49歲女子，於7月20日從美國抵港，驗出L452R，曾在港打兩針復必泰。本港7月至昨已有48宗輸入或相關個案（不包括初步確診），當中最少36宗驗出L452R，兩宗驗出N501Y變異病毒株，而染變種病毒個案中，有12人已打兩針。

昨1美國輸入 已打兩針復必泰

另外，居於屯門恒順園第六座的36歲女子，已打兩針復必泰，並驗出抗體陽性，本周一由迪拜經曼谷抵港，在機場驗出陰性，第三日樣本呈初步陽性，且帶L452R，沒有病徵，被列作輸入個案。由於她在過去21天（6月30日至7月12日）在港居住，她所住大廈昨晚要封區檢測；她於銅鑼灣裕景商業中心工作，該處須納入強制檢測公告。

據現有熔斷機制，7日內有5名來自同一地區的入境者，在機場驗出確診及帶變異病毒株，或7日內有10名來自同一地區的入境者，抵港後任何時間確診，並帶變異病毒株，該地航班將不能來港。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，本港長期沒本地個案，但持續有零星輸入個案走入社區，5月僅13%輸入個案帶變種病毒，6月增至66%，本月首20日增至85%個案帶變種病毒，他認為本港正處於「清零階段」，需收緊熔斷機制，若7日內有3名來自同一地區的入境者，在機場確診並帶變種病毒，就應啟動熔斷機制。他說，變種輸入個案接二連三走入社區，未造成爆發是「純粹靠好彩」，外防輸入措施要與時並進。

（新冠疫情）

相關字詞﹕熔斷機制 外防輸入 Delta變種病毒 變種病毒 新型冠狀病毒

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