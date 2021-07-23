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專家：秋冬再研第三針 流感針勿同打 10月推流感針接種 科委會籲與新冠針隔14日

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗接種計劃已開展近4個月，全港逾295萬人已打第一針，當中約118萬人打科興，約177萬人打BioNTech（復必泰）。早前多個研究顯示，打科興後產生的抗體水平較復必泰低，政府專家顧問團及衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨開會，認為現時決定是否打第三針言之尚早，會在兩三個月後、秋冬再檢視。此外，政府將於10月推流感疫苗接種計劃，聯合科學委員會建議，打流感疫苗和新型冠狀病毒疫苗之間應相隔14日。

劉宇隆：數據未足 未七成接種

政府專家顧問團及聯合科學委員會昨討論是否需打第三針新冠疫苗，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後表示，委員會認為現決定是否打第三針言之尚早，因暫未有足夠科學數據，而本港第一、二針接種率未達七成，「市民第一、二塊餅都未食，為何要談第三塊餅？」他說，要等本地和外國研究累積更多數據，兩三個月後再檢視。至於是否要等本港兩針接種率達七八成才打第三針，劉說，若本港變種病毒肆虐，部分醫護等高危群組若打了科興而抗體水平較低，或需為他們打第三針。

科興復必泰預防死亡重症效果相若沒討論第三針能否「溝針」

劉宇隆說，暫未見有數據顯示復必泰需打第三針，雖有研究顯示打科興的抗體水平較復必泰低，但有初步數據顯示，兩者所產生的T細胞反應不相伯仲，即兩種疫苗預防死亡和重症的效果相若，需否打第三針不應只看抗體水平，也要看T細胞反應。他說，市民現聚焦對比兩針抗體水平，原本打復必泰和科興約為六四比，近日市民對科興信心下滑，最差一日只有約4000人打科興，與復必泰比例約為一比四，重申本港現應用好手上疫苗。

至於第三針能否「溝針」，劉說科學委員會沒討論，現世衛建議兩針應打同一款疫苗，暫應跟從建議。

指市民對科興信心下滑 與復必泰比例1：4

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，政府將在10月底推流感疫苗計劃，但外國有針對Novavax新型冠狀病毒疫苗和流感疫苗的研究，發現同時打兩種針副作用較多，而新冠疫苗產生的抗體水平較低，若只打新冠疫苗，出現局部副作用機率有58%，抗體水平有4.6萬單位，若兩種針一齊打，局部副作用有70%，新冠疫苗抗體水平只有3.2萬單位，故應跟從世衛指引，若要打流感針或其他疫苗，應與新冠疫苗相隔14日，但有需要打破傷風針或狂犬針等則例外。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，近日有研究檢視巴西75歲或以上長者數據，發現沒打針的長者染疫後死亡率為9.2%，打了一針科興的長者，染疫後死亡率減至0.5%，打兩針則減至0.08%。

何栢良說，研究顯示打科興可減低長者染疫後的死亡率，但研究期間當地主要流行Gamma變種病毒，沒Delta變種。

（新冠疫情）

相關字詞﹕復必泰 BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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