揭政府難覓外聘傳譯員 倡設中央資料庫

仍參考2018年已停更新名單

調查報告指出，不少執法部門以往尋找外聘傳譯員時，會參考司法機構政務處備存、用於司法用途的已登記非政府特約傳譯員名單，但司法政務處自2018年8月起已停止向外提供及更新名單，政府現沒整合可供聘用的傳譯員資料，對傳譯員的要求沒劃一標準。公署指出，其他政府部門在尋找具經驗且熟悉法庭審訊程序的外語傳譯員愈見困難，無疑損害履行職務效率，尤其與執法相關職務。

建議探討遙距傳譯

報告指出，雖然司法政務處停止對外分享名單，但會向認可的特約傳譯員發出「服務提供委託書」。公署建議政制局統籌建立中央資料庫，列明外聘傳譯員的可傳繹語言、經驗及專業範疇，並可考慮先邀請司法機構的特約傳譯員加入政府的中央登記名單；亦建議政制局探討以遙距形式提供傳譯服務的可行性。

政制局回應稱，報告提出的建議主要關於一些執法部門需外聘涉及法律範疇的傳譯服務，現時民政事務總署委託香港基督教服務處營辦的「融匯——少數族裔人士支援服務中心」，提供一般的傳譯服務，已能滿足大部分公共主管當局的需要，局方會審慎研究設中央資料庫的建議。