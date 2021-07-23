申訴署批食環誘蚊指數片面 易致市民低估 另巡查承辦商不足

指數計整體 地區差異大

食環署自2003年起以誘蚊器監察白紋伊蚊，截至今年4月，署方在全港共設64個監察地區，放置3440個誘蚊器。署方每月公布的「誘蚊器指數」分一至四級，當達第三至四級的警戒級別，署方需向公眾發出警示。

公署主動調查發現，食環署每月只公布指數的實際數字，沒交代所屬級別。調查報告指出，每月誘蚊器指數以64個監察地區的整體數據計算，惟不同地區或有很大差異。報告引述食環署數據，2016至2020年間，每月誘蚊器指數沒明顯波幅，但每年按月錄得警戒級別的監察地區數目及次數均有上升趨勢。

申訴專員批欠深入分析

倡標示觸及警戒水平地區

申訴專員趙慧賢認為，現時「誘蚊器指數」過於片面，欠缺深入分析，建議署方重點標示觸及警戒水平的地區。公署又指公眾未必掌握64個監察地區的涵蓋範圍，建議署方清楚標示，並以圖表及互動地圖等發放該區指數及級別。

馬鞍山連續4月沒巡查紀錄

此外，食環署防治蟲鼠隊需定期對承辦商隊伍突擊巡查，但公署審視黃大仙中、屯門西及馬鞍山3個監察地區的紀錄，發現署方人員巡查較疏落，可能涉及沒做足巡查或未有紀錄，當中馬鞍山的衛生督察，根據指引應最少每兩個月突擊巡查一次，但於2019年1月至4月間，連續4個月沒巡查紀錄。公署建議食環署要全面審視及檢討巡查人員工作守則的內容，提升監察效能。

報告又提到，食環署現時以監察病媒蚊子為主，但對市民而言，蚊患沒蚊種之分，署方雖有訂立處理蚊患投訴機制，但未進一步分析及解說投訴，建議署方投放相關資源，長遠研究將蚊患投訴資料納入蚊患監察數據。

食環稱已落實大部分建議

食環署回覆查詢時表示已落實報告大部分建議，由今年5月起，於署方網頁公布誘蚊器指數時，以不同顏色標示監察地區的分級指數，並附文字標示說明，亦設超連結至政府地理資訊地圖，以參閱監察地區涵蓋範圍。

至於署方人員對承辦商的巡查，食環署表示若發現員工有違規行為，會按既定程序處理及跟進；又指署方有嚴謹機制管理外判承辦商。署方並稱，會就改善投訴管理資訊系統作可行性研究，以加強分析投訴蚊患情况的數據。