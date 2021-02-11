「土地共享」首申請 大埔兩地建1642伙 七成為公營屋或首置 長春社憂開綠化帶闖關先例

3個月內交顧問小組考慮

分別建1149公營493私營房屋

南豐發展表示，政府去年5月公布計劃詳情後，集團聘請專業團隊作詳細策劃，並主動與政府部門了解計劃細節，撥出大埔露輝路及汀角路兩幅地皮，項目總樓面面積約91.49萬平方呎，當中七成為公營房屋，以協助政府加快房屋供應，冀及早獲政府及顧問小組接納計劃，以盡快落實。

南豐推兩私地涵蓋政府土地

申請項目建議在大埔露輝路及汀角路兩幅土地，分別興建1149個公營及493個私營房屋單位。地政總署地圖顯示，兩幅土地均涵蓋私人及政府土地。公營房屋土地平整工程料於2025年第三季完成，之後交政府發展；私營房屋預計2028年11月落成。

黃偉綸：期望有更多申請

發展局長黃偉綸表示，先導計劃是土地供應專責小組建議應優先研究及推行土地供應選項之一，期望會有更多申請。

長春社公共事務經理吳希文表示，政府最初公布土地共享先導計劃，其中一項準則是生態敏感地點不符資格，包括郊野公園、12個須優先加強保育地點、具特殊科學價值地點等，惟同樣具保育功能的綠化地帶卻不被納入，結果首宗申請就是向綠化地帶「開刀」，擔心開壞先例，料陸續有類以申請闖關，以測試會否較易獲批。

長春社質疑不依綠化地原則

吳說，政府過去數年於各區挑選綠化地帶改劃用途發展惹爭議，但仍表示分階段檢討，如先檢討一些已平整、荒廢或沒植被，但「具潛力作住宅發展」的綠化地帶土地，然後才檢討位於地區邊緣但保育價值相對較低的綠化地，惟先導計劃似不依照有關原則，「好似石頭爆出嚟，突然可以用其他標準去審視發展項目」。他認為政府應交代先導計劃是否違背檢討綠化地帶的原則。

資深地產分析員林一鳴認為，是次申請預計2028年才落成，還有數年時間，加上未來數年新單位供應量仍難追上市場的剛性需求，估計即使該區新增逾千伙，短期不影響區內樓價。他又說，近年推出的大圍站柏傲莊系列，以及港鐵黃竹坑站上蓋新樓盤均銷情理想，甚至可帶動同區二手樓價，故是次新計劃相信對市場影響或較正面。

分析員：短期不影響區內樓價

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，該地皮距同區豪宅如聚豪天下、淺月灣等較遠，料不會影響區內豪宅景觀及環境。至於有關公私營房屋發展計劃，因未有具體公布，對同區二手樓價影響仍屬未知之數。