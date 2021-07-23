壹傳媒還黎智英1.5億貸款 結餘3.4億

至於上述期間銀行及現金結餘減少約1.836億元，是由於今年4月1日償還大股東黎智英所提供的股東貸款1.5億元及與集團由今年4月至5月的業務營運有關的開支淨額所致。據集團截至去年9月底的中期報告，顯示股東貸款為5億元，若簡單扣減上述還款，即壹傳媒尚有股東貸款約3.5億元。

黎智英申行使股份投票權

指警無權限制

另一方面，持有壹傳媒約71%股權的黎智英，今年5月被保安局凍結資產，他除非獲保安局長許可，否則不得行使所持股份投票權。黎早前入稟要求高院頒令批准他行使股份投票權，案件昨於高院進行指示聆訊。黎智英一方爭議，國安法第43條實施細則附表3內「處理」涉案財產的意思，不代表可限制黎行使壹傳媒的股份投票權。律政司一方則認為，保安局當時凍結黎的財產，是基於莊重及嚴肅的命令，希望法庭除考慮本案的解凍申請，亦考慮國安法整體情况。法官陳健強回應稱，律政司的說法屬學術討論，對案件沒太大幫助。

官：若批准或附帶條件

本案另一議題，在於法官是否有足夠司法管轄權，批准黎行使股份投票權。陳官稱，若日後批出申請，或考慮向黎頒下附帶條件。陳官又稱，為調查嚴重的國安罪行，國安法似乎賦予執法部門凍結財產的「額外權力（additional power）」，看來與充公販毒財產的「特定權力（specific power）」不同，亦有別於一般凍結可疑資產情况，對法庭而言是嶄新議題，法庭不能僅從表面詮釋國安法條文，遂要求雙方準備相關理據，並在案件正審前存入書面陳辭。案件排期至9月15日正審。

【案件編號：HCMP956/21】

（港區國安法）