多名前《蘋果》員工旁聽：警趕盡殺絕

早上約8時，法院外有約40名公眾排隊輪候入庭，當中不少《蘋果》前員工。在該報任職6年的K（化名）形容自己前日開始已一直在失落狀態，「覺得冇做錯任何嘢，點解我哋嘅老細要有咁嘅後果？」對於法庭最終不批准各人保釋，K稱「一早預咗」；他嘅嘆，原以為自己可收拾心情，開展新一頁，「原來員工都係會畀人追究」。

庭內公眾席座位有限，開庭期間不少前員工頻頻進出，與未能進入正庭的舊同事「換飛」，讓各人都可入庭與前上司打招呼表達支持。當控方作出反對保釋陳辭時，旁聽者多次嘩然，法庭延伸席更有人大叫「你去死啦」、「黐線」、「做報紙打工㗎喳」。當法庭宣布全部人保釋被拒時，延伸席再有旁聽者大叫「狗官」、「等天收呀」。

部分前員工其後在烈日下等候囚車為被告打氣，但囚車出口有大量警員駐守，有員工恐被發限聚令告票，故分散不同地方找「安全位置」目送囚車。每逢有囚車駛出，沿路的聲援者會跑向囚車方向舉手示意。

（港區國安法）