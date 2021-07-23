前《蘋果》4高層控勾結保釋遭拒 眾被告願不受訪不連繫外國政客 官不信不再危國安

控方代表是署理助理刑事檢控專員羅天瑋。被告楊清奇由董吳謝林律師事務所代表、陳沛敏由資深大律師蔡維邦代表、馮偉光由大律師黎家傑代表，而林文宗則由大律師石書銘代表應訊。

控方稱查電腦需時 押後9月訊

控方昨申請押後案件，以待警方進一步調查，亦需時為電子器材法證化驗，數量達97個項目，包括約40部電腦、10多部伺服器，數部手提電話等，以及25箱約千項文件；另需時調查財務資料，包括個人及相關機構銀行戶口等。控方表明反對各被告保釋。

被告另提10萬至20萬保釋金

各被告代表律師提出保釋申請時稱，各人分別可提供保釋金介乎10萬至20萬元，陳、馮、林的親友願提供人事擔保；4人均提出多項保釋條件，包括交出所有旅遊證件、不接受傳媒訪問、定期到警署報到等，其中陳及林提出不會以任何方式作出危害國安的行為及轉載相關文章、不會聯繫外國官員及政治人物，亦願守宵禁令，但最終各人的保釋申請均被法庭拒絕。

聆訊期間，約10名親友輪流換籌入庭見林文宗，各人手握拳頭示意「加油」，林見狀微笑及揮手回應。各被告得悉保釋被拒時表現平靜，不少旁聽者激動握拳舉手大叫「撐住」，亦有人傷心落淚。

被告表現平靜 旁聽者呼撐住

被告依次為楊清奇（55歲）、陳沛敏（51歲）、馮偉光（57歲）及林文宗（51歲），被控於2020年7月1日至21年4月3日期間，在港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員，實施對香港特區或中華人民共和國制裁、封鎖或採取其他敵對行動；張劍虹及羅偉光上月已被起訴及提堂，現還押候訊。

【案件編號：WKCC2879/21】

明報記者

（港區國安法）