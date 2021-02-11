兩青年涉破壞名創脫罪 官：CCTV黑白無法比對顏色

被告為咖啡師黃曉縈（23歲）及髮型師李浩軒（23歲），被控2019年11月14日與其餘4名不知名者進入香港仔中心第4期地下6D舖「名創優品」，意圖損毁店內物品。

散庭後女被告與友人相擁而泣。兩人得悉結果後均稱，原本有心理準備入獄，亦因審訊影響日常生活。

被告衣著普通戴口罩 難憑片認人

法官李俊文判刑時稱，控方的閉路電視片段是黑白色，無法比對顏色。首被告身穿普通年輕人的衣著，如「JanSport」背包、印有「Just do it」的字樣長褲，但片段無法顯示以上特徵，不能肯定首被告是侵入者。

控方又稱片段拍下一名侵入者的正面，指該人為次被告，惟正面只出現一秒，無法認出其髮型特徵，片中人亦戴上口罩，形容憑片段比對庭上的人是不切實際。

見防暴警逃跑 或因恐懼不想被截

李官續稱，現場不少人在防暴警員到場後四散，可能是基於恐懼或不想被截查，不足以證明被告逃跑是有罪，且兩被告搜獲的物品為普通物品，更無證據顯示店內及店外的人是共同犯罪。控方無法在毫無合理疑點下舉證，遂裁定兩被告罪名不成立。

【案件編號：DCCC 481/20】

（反修例風暴）