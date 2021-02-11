港聞

港聞一

兩青年涉破壞名創脫罪 官：CCTV黑白無法比對顏色

【明報專訊】2019年11月網民發起三罷「曙光行動」，一對23歲男女被指進入香港仔中心廣場的「名創優品」破壞，同被控一項入屋犯法罪，兩人昨在區域法院被判罪名不成立。法官指出，控方的閉路電視片段是黑白色，無法比對顏色，且亦未能依賴環境證供推論被告犯罪後逃跑。

被告為咖啡師黃曉縈（23歲）及髮型師李浩軒（23歲），被控2019年11月14日與其餘4名不知名者進入香港仔中心第4期地下6D舖「名創優品」，意圖損毁店內物品。

散庭後女被告與友人相擁而泣。兩人得悉結果後均稱，原本有心理準備入獄，亦因審訊影響日常生活。

被告衣著普通戴口罩 難憑片認人

法官李俊文判刑時稱，控方的閉路電視片段是黑白色，無法比對顏色。首被告身穿普通年輕人的衣著，如「JanSport」背包、印有「Just do it」的字樣長褲，但片段無法顯示以上特徵，不能肯定首被告是侵入者。

控方又稱片段拍下一名侵入者的正面，指該人為次被告，惟正面只出現一秒，無法認出其髮型特徵，片中人亦戴上口罩，形容憑片段比對庭上的人是不切實際。

見防暴警逃跑 或因恐懼不想被截

李官續稱，現場不少人在防暴警員到場後四散，可能是基於恐懼或不想被截查，不足以證明被告逃跑是有罪，且兩被告搜獲的物品為普通物品，更無證據顯示店內及店外的人是共同犯罪。控方無法在毫無合理疑點下舉證，遂裁定兩被告罪名不成立。

【案件編號：DCCC 481/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 區域法院 爆竊 名創優品（MINISO） 曙光行動 反修例運動

上 / 下一篇新聞

指7‧21案「喪失理智無差別襲擊」 7白衣人囚3.5至7年 官斥集體私刑
指7‧21案「喪失理智無差別襲擊」 7白衣人囚3.5至7年 官斥集體私刑
亂指林卓廷帶頭搞事 官批第二被告「預謀偏袒」
亂指林卓廷帶頭搞事 官批第二被告「預謀偏袒」
鄧懷琛妻哭訴「飛來橫禍」 支持者罵「狗官」涉藐視
鄧懷琛妻哭訴「飛來橫禍」 支持者罵「狗官」涉藐視
傷者稱判刑合理預期 盼民間續查真相
傷者稱判刑合理預期 盼民間續查真相
前《蘋果》4高層控勾結保釋遭拒 眾被告願不受訪不連繫外國政客 官不信不再危國安
前《蘋果》4高層控勾結保釋遭拒 眾被告願不受訪不連繫外國政客 官不信不再危國安
多名前《蘋果》員工旁聽：警趕盡殺絕
多名前《蘋果》員工旁聽：警趕盡殺絕
壹傳媒還黎智英1.5億貸款 結餘3.4億
壹傳媒還黎智英1.5億貸款 結餘3.4億
「土地共享」首申請 大埔兩地建1642伙 七成為公營屋或首置 長春社憂開綠化帶闖關先例
「土地共享」首申請 大埔兩地建1642伙 七成為公營屋或首置 長春社憂開綠化帶闖關先例
申訴署批食環誘蚊指數片面 易致市民低估 另巡查承辦商不足
申訴署批食環誘蚊指數片面 易致市民低估 另巡查承辦商不足
揭政府難覓外聘傳譯員 倡設中央資料庫
揭政府難覓外聘傳譯員 倡設中央資料庫
專家：秋冬再研第三針 流感針勿同打 10月推流感針接種 科委會籲與新冠針隔14日
專家：秋冬再研第三針 流感針勿同打 10月推流感針接種 科委會籲與新冠針隔14日
迪拜返港女初確變種 屯門恒順園圍封
迪拜返港女初確變種 屯門恒順園圍封
打針有抗體抵港可縮檢疫 經中介網訂房或無退款
打針有抗體抵港可縮檢疫 經中介網訂房或無退款
領事子女家居隔離外出 違條件取消豁免
領事子女家居隔離外出 違條件取消豁免
父涉姦女案親友控妨礙司法 事主：寧續遭強暴 不願母弟委屈
父涉姦女案親友控妨礙司法 事主：寧續遭強暴 不願母弟委屈
政府消息：DQ追薪起點 擬定5．21 最快下周函「不符資格」60區議員 民主黨批匿名放風卑鄙
政府消息：DQ追薪起點 擬定5．21 最快下周函「不符資格」60區議員 民主黨批匿名放風卑鄙
英媒：巫堃泰抵英申政治庇護
英媒：巫堃泰抵英申政治庇護
美報告：國安法削港自治 外交部公署：大放厥詞
美報告：國安法削港自治 外交部公署：大放厥詞
元朗搗非法借貸收債拘63人
元朗搗非法借貸收債拘63人
的士超速遭警追截 乘客拋毒品出車
的士超速遭警追截 乘客拋毒品出車
不知覆核屬公開聆訊 Erwiana僱主律師捱批
不知覆核屬公開聆訊 Erwiana僱主律師捱批
動漫電玩節人數限半 料每日少兩萬人入場
動漫電玩節人數限半 料每日少兩萬人入場
兒童醫院8月推結節性硬化症一站式覆診 團體籲公院仿效 助成年患者
兒童醫院8月推結節性硬化症一站式覆診 團體籲公院仿效 助成年患者
中大醫科生編程助機械人賽奪冠：盼未來融合工程醫學
中大醫科生編程助機械人賽奪冠：盼未來融合工程醫學
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】河南水災 建制派捐款好爽手 工聯會30萬 人大代表夾100萬
【Emily】河南水災 建制派捐款好爽手 工聯會30萬 人大代表夾100萬
【Emily】梁凱晴出獄後親拆報告板「有始有終」 保釋一個月 鄒家成：仍適應牆外生活
【Emily】梁凱晴出獄後親拆報告板「有始有終」 保釋一個月 鄒家成：仍適應牆外生活
【Emily】尹兆堅今上庭 子女送Tee表愛意
【Emily】尹兆堅今上庭 子女送Tee表愛意
【Emily】李志宏「挺身而出」當選沙田區會主席
【Emily】李志宏「挺身而出」當選沙田區會主席
【Emily】8‧1全民運動日 免費康樂設施周日預訂
【Emily】8‧1全民運動日 免費康樂設施周日預訂