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傷者稱判刑合理預期 盼民間續查真相

【明報專訊】有份出庭作供的證人A認為，各人的判刑合理，不過由於涉嫌襲擊他的首被告王志榮罪脫，他暫不會考慮民事索償，但期望民間繼續調查真相。事發當日在場的民主黨中委莊榮輝表示，7．21事件最重要是徹查真相，並促請警方盡快​​緝拿其他施襲者。

莊榮輝質疑只控8人 百人逍遙法外

A表示，7人的判刑是他的合理預期，但第五被告鄧懷琛「判到最盡」至7年，他亦感少許驚訝。被問到會否向罪成白衣人民事索償，A稱勝算和意義都不大，不過對於涉嫌襲擊他但罪脫的首被告王志榮，目前律政司已上訴，A說若王罪成，他或會考慮索償。A強調，最在乎是事件真相，期望民間繼續堅持調查。

莊榮輝昨日表示尊重法庭裁決，但認為7．21事件最重要是徹查真相，包括為何白衣人會聚集、誰是主謀。他質疑，案發至今只8人被起訴，幕後主謀及其餘過百名施襲者仍逍遙法外，警隊當日遲遲未趕抵現場，難免令人質疑警隊執法是否「不偏不倚一視同仁」。

當晚6時聚集10時施襲 4小時空白

根據監警會報告，早於傍晚約6時半，元朗鳳攸北街已開始有白衣人聚集，至晚上10時半才離開，其間曾有警車駛經現場。本案時間則集中在晚上10時40分至翌日凌晨12時26分，警方在白衣人結束第一次襲擊後1分鐘到場，逗留30分鐘離開，之後發生第二次襲擊，警方再到場已是凌晨約1時半，換言之本案至少有4小時的時間缺失，很多謎團仍待解。警方重申一直鍥而不捨調查，沒放棄任何線索；又說就事件已拘捕63人， 15人被控參與暴動。涉及8名白衣人一案現已審結，連同林卓廷在內的7人則排期至2023年3月開審。

（反修例風暴）

相關字詞﹕民事索償 監警會報告 暴動罪 721白衣人襲擊 反修例運動

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