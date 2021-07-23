鄧懷琛妻哭訴「飛來橫禍」 支持者罵「狗官」涉藐視

【明報專訊】白衣人襲擊案7人昨日被判囚3年半至7年，被判得最重的燒烤場東主鄧懷琛，其妻昨午哭訴，丈夫只是想保衛家園的小村民，形容事件「飛來橫禍」、「六月飛霜」，但無錢上訴。法庭外，有身穿白衣的人不滿判刑，持揚聲器高呼「狗法官，要求重審」，亦有人揮動國旗並舉起寫有「強烈要求林鄭動用緊急法，把狗法官趕出香港」的紙張。在場警方警告或違反限聚令，但未發告票。
7被告聞判平靜 支持者罵記者「寫乜呀」
7名被告昨聞判時表現平靜。法官宣讀判刑時，有白衣人支持者稱法官音量太低，「大聲講嘢呀，唔該」。法官則着安靜，「唔係無得繼續」。判刑後，有被告家屬走到犯人欄流淚哭泣，道「爸爸加油，你係贏」，旁邊有人安慰她說會上訴。支持者則表現激動，指摘記者「寫乜嘢呀，走呀」。
判刑後鄧懷琛妻子召開記者會時不停以紙巾拭淚，稱丈夫只是到場觀察及保護家園卻換來7年刑期。「華記正能量」楊官華要求特首介入，促國安法和廉署調查「呢個法官有無收錢」及受壓等。
律政司：絕不應惡言攻擊司法人員
對於有旁聽者聞判後大罵法官為「狗官」，大律師查錫我認為，足以構成藐視法庭，可被判即時監禁。至於建議廉署等調查法官，查錫我稱，有關言論雖不會觸犯法例，但不論持什麼政治立場，都必須尊重法庭。
司法機構不評論個別個案，但強調任何試圖向法官施加不當壓力的行為，應受嚴厲譴責。律政司則稱，任何人若不服裁決可提出上訴，絕不應該惡言攻擊司法人員，否則有可能觸犯法律，特區政府會依法跟進所有不法行為。