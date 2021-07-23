亂指林卓廷帶頭搞事 官批第二被告「預謀偏袒」

葉官稱，片段可見林卓廷在黃英傑到場前，只在安撫閘內的人、勸喻他們不要與閘外的人衝突，白衣人發難後，黑衣人才用雨傘擋格或以雜物反擲，指黃完全不理白衣人先動手這事實，反映他有預謀元朗站偏袒白衣人。

正因民主派初選案還押、被控7．21暴動的林卓廷，黨友前日為他讀出7．21兩周年的獄中書信，他稱絕不承認暴動罪，又對其暴動案會有12警員任控方證人感疑惑，因他當晚一個警察都見不到，相反律政司在白衣人一案卻沒傳召警員。

遭控暴動林卓廷：一息尚存 絕不認罪

信中又說，7．21事件中林卓廷除被控暴動罪，同時被控告披露廉署調查，亦有他和何君堯的互告誹謗案，共涉及兩宗刑事及兩宗民事案件。他又透露，近來為準備與何君堯的誹謗案，在獄中閱讀律師送來的千頁文件，勾起他對事件的回憶，包括當晚西鐵車廂內的血腥味和汗味、散落一地的雜物以及乘客的哭泣聲等。

（反修例風暴）