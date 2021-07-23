亂指林卓廷帶頭搞事 官批第二被告「預謀偏袒」

【明報專訊】法官葉佐文昨在判辭提及次被告黃英傑甫到站就指罵時任立法會議員林卓廷，他認為片段清楚見到林只是安慰他人，批評黃在沒目擊林的行為下斷定林帶頭搞事，不理是白衣人先動手，反映他有預謀去元朗站偏袒白衣人。現正還押、同被控7．21暴動罪的林卓廷則在書信表明：「我林卓廷只要一息尚存，絕不認罪。」
葉官稱，片段可見林卓廷在黃英傑到場前，只在安撫閘內的人、勸喻他們不要與閘外的人衝突，白衣人發難後，黑衣人才用雨傘擋格或以雜物反擲，指黃完全不理白衣人先動手這事實，反映他有預謀元朗站偏袒白衣人。
正因民主派初選案還押、被控7．21暴動的林卓廷，黨友前日為他讀出7．21兩周年的獄中書信，他稱絕不承認暴動罪，又對其暴動案會有12警員任控方證人感疑惑，因他當晚一個警察都見不到，相反律政司在白衣人一案卻沒傳召警員。
遭控暴動林卓廷：一息尚存 絕不認罪
信中又說，7．21事件中林卓廷除被控暴動罪，同時被控告披露廉署調查，亦有他和何君堯的互告誹謗案，共涉及兩宗刑事及兩宗民事案件。他又透露，近來為準備與何君堯的誹謗案，在獄中閱讀律師送來的千頁文件，勾起他對事件的回憶，包括當晚西鐵車廂內的血腥味和汗味、散落一地的雜物以及乘客的哭泣聲等。