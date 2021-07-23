指7‧21案「喪失理智無差別襲擊」 7白衣人囚3.5至7年 官斥集體私刑

「保衛家園」宣示自行執法 「將警淪配角」

7名定罪被告為工程公司東主黃英傑、「懵良」林觀良、「肥林」林啟明、燒烤場東主鄧懷琛、「飛天南」吳偉南、八鄉河瀝背村村長鄧英斌、機械技工蔡立基。根據控方案情，案件發生於2019年7月21日晚上10時40分至翌日凌晨12時26分，地點集中於元朗站及英龍圍一帶。

法官葉佐文判刑時指出，本案共傳召15名目擊者或傷者，有證人目擊一黑衣男子被13名白衣人圍毆約30下，證人O亦被毆打20多下，事後手肘骨折，需做兩次駁骨手術。10名出庭作供的傷者中，4人傷勢較重要縫針，一人更患上創傷後壓力症，事後重看案發片段會手震和焦慮。

斥濫用國旗綁藤條末端 圍車門如禁錮

葉官續稱，當日白衣人自組武裝力量，憑藉自製「保衛元朗、保衛家園」的標語牌，以宣示元朗為需自行執法的受難家園，「將警察淪為配角」，更嚴重的是濫用國旗，將其迷你版綁在藤條末端，邊搖旗吶喊邊襲擊無辜巿民；困在車廂的人不敢越過兇惡地圍在車門的白衣人，「實屬非法禁錮」。葉官強調，香港是法治社會，「無的放矢的集體私刑引起市民極大恐慌」，需判阻嚇刑期。

鄧懷琛屬指揮角色 判區院最高刑期

葉官稱，第五被告鄧懷琛和第六被告「飛天南」吳偉南在英龍圍持棍打人，其中「飛天南」驅趕黑衣人時不省人事倒地，結束他作為暴動者的角色，鄧懷琛另連同他人涉非法禁錮一男子，更在近形點的天橋上指揮白衣人打黑衣人，「圍毆現象比比皆是」，認為是喪失理智的無差別襲擊，作為指揮者的鄧懷琛「罪加一等」。

鄧懷琛面對的暴動及串謀有意圖而傷人罪各判囚5年，另一暴動及有意圖而傷人則各判囚6年，兩組事件的地點及受害人不同，理應分期執行，惟區域法院最高只可判囚7年，故最終判7年，為案中刑期最重者。

葉官又說，從片段可見時任立法會議員林卓廷只在安撫閘內的人，第二被告黃英傑到元朗站便指罵林，反映黃有預謀地到場偏袒白衣人（見另稿）。

村長持棍鼓勵白衣 刑責重於罵人

另外，葉官認為，第七被告鄧英斌「作為村長沒勸阻白衣人」，更持棍出現於月台鼓勵白衣人，刑責比僅責罵黑衣人重；第八被告蔡立基在大堂的施襲扮演非常積極的角色，更參與在樓梯的集體打人。而認罪的第三、四被告林觀良和林啟明在大堂施襲後，輪流衝入車廂揮棍或擲物，「喪失理智地進行無差別襲擊」。

庭上披露7人均有案底，其中「飛天南」曾有勒索、身為三合會社團成員案底，林觀良和林啟明分別有藏毒、串謀販毒、搶劫、洗黑錢等案底，3人均曾入獄，其餘4人則從未入獄。

【案件編號：DCCC 888/19、11 & 734/20】

明報記者

（反修例風暴）

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