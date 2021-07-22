【Emily】律師會參選人撐平權：有議員老套

【明報專訊】律師會理事8月24日改選，被視為「專業派」嘅5個律師噚日宣布參選，參選人之一陳國豪（Jimmy）講述政綱時，認為律師會應該致力減少年齡、性取向等歧視問題，爭取平權，「我個人覺得律師會呢方面比較保守，冇乜點promote（宣傳）有關平權、同志權益嘅活動……有啲議員律師講嘅言論，呢個係佢個人自由，不過我唔同意、絕對唔同意，（想法）比較老套」。
5「專業派」參選人亮相
宣布參選嘅律師除咗Jimmy外，仲有黃巧欣、傅嘉綿、袁凱英同岑君毅。Jimmy話當選後，希望喺律師會內推動平權，為少數族裔、同志等弱勢團體發聲。建制派議員、律師會前會長何君堯早前批評ViuTV劇集《大叔的愛》涉嫌違反中國國安法；Jimmy回應話唔同意說法，又指身邊有唔少朋友都係LGBT（性小眾）。
袁凱英係現任廣西防城港市政協委員，被問會否因而將政治帶入律師會，佢話會與理事一職分開，「政協嘅功能比較係榮譽性」，日常只係向內地當局提意見。另外，傅嘉綿、袁凱英、Jimmy、岑君毅都話，因工作需要有同中聯辦接觸，但無獲得任何支持或指引出選；黃巧欣就話會接觸社會不同持份者。
早前宣布參選嘅SM & Co Solicitors創辦人馬秀雯（Selma Masood）發聲明，歡迎有其他律師加入參選，又表明自己無政治派別，唔係政協委員，亦無同中聯辦接觸。
相關字詞﹕律師會改選