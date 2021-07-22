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2021年7月22日星期四
港聞二
還押初期崩潰 獲母安慰漸振作 控暴動柙中備試 考生：從未擬棄戰
發起罷課名校生發憤入U 盼「有能力為港做事」
遇上恩師重拾自信 留疤少女盼執教鞭
突破言語障礙 殘障生英語口試奪4
窮學生中二輟學陪酒 師友導回求學路
7狀元6留港：希望貢獻而非逃走 5人讀醫4選中大 英華狀元稱社會巨變籲緊守崗位
董玉娣中學首個狀元 校長讚謙虛
看公民科．聖士提反陳同學：慶幸曾讀通識 董玉娣趙同學：教局有其考慮
港大學生會失會址 校方換門鎖拆招牌
中大暴動首案 兩大專生囚54及45月 官指佔據二號橋交通要道 嚴重滋擾公眾
元旦遊行兩漢設無線電收發器 官考慮判監
7．21被告王志榮判無罪 律政司上訴
報告指可製300支燃彈 倉務員藏百升汽油囚5年
沙田站衝突3被告 月餅盒擲警重囚3年9月
活動場所辦展覽慶典 豁免限聚 醫生憂變相鼓勵辦大型活動 增爆疫風險
染疫領事子女曾赴山頂東涌 醫生批欠監管
復必泰預約近滿 打針人數仍遜目標 疫苗中心營運者：下月七成接種挑戰大
涉接待蔡展鵬按摩店 4被告9‧1再訊
涉訛稱遇竊者不追究停查 警脫偽造公職失當罪
31萬伙公營屋 22萬伙2025年後供應 10年規劃「頭輕腳重」 議員促加快發展
柏傲莊須月底交報告 屋署查有否違例
斬女友三判謀殺罪成 男子上訴裁誤殺獲釋
起底刑事化二讀 曾國衞否認無限擴權 IT界質疑毋須手令入屋搜查 長遠影響運作
議員指爆眼女傷勢涉假資訊 徐英偉：日後或進行法律程序
團體試八達通派食物券 冀免標籤護受助人尊嚴
叫事主濃妝上庭製壞印象 父涉姦女案 親友控妨礙司法
失蹤男子燒炭不遂 身有刀傷倒斃酒店
黃照達漫畫
【Emily】律師會參選人撐平權：有議員老套
【Emily】為睇MIRROR 街坊叫前議員幫手排隊
【Emily】徐英偉著運動裝 立會議規管唔到？
【Emily】律政司：《律政動畫廊》最高逾6000點擊 最近上載一集 觀看次數8
【Emily】霍啟剛：唔認同青年躺平論
【Emily】本屆立會10‧30中止 同日立選提名開始
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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發起罷課名校生發憤入U 盼「有能力為港做事」
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7．21被告王志榮判無罪 律政司上訴
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涉接待蔡展鵬按摩店 4被告9‧1再訊
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中大暴動首案 兩大專生囚54及45月 官指佔據二號橋交通要道 嚴重滋擾公眾
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