港聞

港聞二

失蹤男子燒炭不遂 身有刀傷倒斃酒店

【明報專訊】一名28歲失蹤男子，早前因與父親不和離家出走並租住青衣一間酒店，他前日在酒店房內燒炭自殺不遂，昨被發現倒斃在油麻地一間酒店，身上多處有刀傷，警方在現場發現一把廚刀，初步調查懷疑死者有自殺傾向。

據了解，死者為28歲失蹤男子鄭志輝，他早前和父親鬧翻後搬到青衣路青逸酒店長住。前日凌晨3時許，房間煙霧感應器啟動，驚動酒店職員上房察看，鄭解釋自己洗澡時蒸氣太大。鄭其後於凌晨約4時許離開青逸酒店，至5時許酒店接獲住客投訴指鄭的房間傳出燒炭味，職員發現鄭已離開該酒店房，房內遺下一盆燒過的炭。

檢7吋廚刀 另一酒店檢遺書

至昨中午12時許，油麻地廟街46至54號王子酒店有職員發現一名男子未有按時退房，上房察看時發現鄭倒臥房間內，身體最少3處，包括頸、大髀內側及手腕有刀傷，滿身鮮血。救護員到場證實男子死亡。警方在現場檢獲一把刀鋒7吋長廚刀，初步調查相信死者在酒店內以刀傷害自己。警方早前到死者曾入住的青衣酒店房內檢獲遺書，內容包括如何分配保險賠償及遺產等。案件暫列屍體發現，死者死因有待驗屍後確定。

據了解，鄭前日凌晨離開青逸酒店後，獨自登記入住王子酒店。警方翻查閉路電視，發現鄭入住期間，並無其他人進入酒店房。他其後獨自在附近店舖購買一把廚刀。據了解，死者曾任《明報》港聞編輯，去年底離職。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

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