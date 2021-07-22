港聞

港聞二

叫事主濃妝上庭製壞印象 父涉姦女案 親友控妨礙司法

【明報專訊】少女約4年前疑遭父親強姦及非禮，她在案件開審前被母親帶往深圳，一度缺席聆訊，其後作供時改稱性侵一事純屬虛構，父親最終脫罪。5名親屬涉指示少女改口供，被控串謀妨礙司法公正等罪，案件昨日在高院續審。少女供稱，其祖母多次叫她上庭作供時「詐傻扮懵」，好讓父親脫罪；又多次給她金錢和送禮，少女表示「盲嘅都知佢想做咩啦」。

父脫強姦罪 祖父母、父母、叔叔涉指使改口供

5名被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔叔（39歲）及祖父（65歲）。X出庭憶述，2018年10月20日，案件開審前5天，當天母親到收押所探完父親後，回家後說「你阿爸叫我哋快啲返大陸，唔好上庭」，她和弟弟隨即被母親帶往深圳居住，至11月4日才回港，其後案件重新排期審訊。

回港後，祖父、祖母和叔叔多次給她現金，叫她上庭不要說真話，其中叔叔曾叫她上庭時「啲妝有幾濃就化幾濃，啲衫有幾暴露著幾暴露，著高跟鞋，玩串個party佢」，令法官印象差，不相信她的證供，幫父親脫罪。叔叔又扮警察、律師和法官對她提問，教她無論如何都要扮不知道。

X又稱，有一次她跌倒受傷，祖母藉機叫她扮傻，扮失憶；祖母之後又送她新手機，X說「盲嘅都知佢想做咩啦，不斷獻殷勤，大家都知咩事啦」、「想收買我，幫佢個仔，救我個所謂爸爸出獄」。此時X突然向法官表示：「唔好意思，我會叫佢哋所謂爸爸、所謂阿爺，因為我唔想再認佢哋係我嘅家人。」

X續說，祖母有一次在她玩手機遊戲時，對她說若不幫父親，「以後就冇嫁妝，細佬就唔知點算，咁你識點做啦」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC126/20】

相關字詞﹕母親 祖父母 父親 強姦女兒 妨礙司法公正 高等法院

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