議員指爆眼女傷勢涉假資訊 徐英偉：日後或進行法律程序

徐英偉表示，政府注意到社會上有質疑「爆眼女」個案是否涉及刻意發布虛假資訊以煽動社會對政府的仇視及不滿，執法部門會根據證據及法律就指控研究，目前不會針對個案詳述。

郭偉強指醫局「站黑暴一邊」

徐德義：有責替病人保密

工聯會郭偉强、黃國健提問時質疑醫管局未有披露爆眼女傷勢，郭偉强更形容醫管局「站在黑暴一邊」。食衛局副局長徐德義稱，醫管局對病人有保密責任，會慎重考慮個別情况，衡量會否適當披露有關資訊，舉列稱前年8月警方申請搜查令，醫管局有提供相關資料，但事件已進入法律程序，故須遵守限制，不能再向外透露。

陳克勤問到，目前研究立法打擊發放虛假信息的進度如何，徐英偉稱，政府會認真研究其他國家和地區，應對假新聞假資訊的經驗和處理方法，為下一步工作提供參考。

徐英偉補充，政府會「有法必用、執法必嚴、違法必究」，現有法律框架已有若干條文可處理散播不當資訊，如《刑事罪行條例》第9、10條，即作出具有煽動意圖的行為或發表煽動文字，處理和管有煽動性刊物，屬刑事罪行。他又稱，本屆立法會任期只餘下數個月，「比較急趕，恐怕這工作未必能夠趕及在未來數個月提交法案」，但會盡快做、認真做。

另外，立法會昨日通過由民建聯葛珮帆提出的「立法打擊網上虛假資訊」無約束力議案。熱血公民鄭松泰發言時說，對於虛假資訊，目前香港並非完全沒有規管，若立法由政府決定什麼是真、什麼是假，會變成「防民之口，甚於防川」。保安局長鄧炳強回應鄭松泰，稱現行法例是針對刻意發布假新聞，有邪惡及煽動為目的，與防民之口不可混為一談；即使提出檢控，亦要由法庭裁決，「不是政府說了算」。