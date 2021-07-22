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起底刑事化二讀 曾國衞否認無限擴權 IT界質疑毋須手令入屋搜查 長遠影響運作

【明報專訊】政府針對「起底」行為提出修訂《個人資料（私隱）條例》，昨日在立法會首讀和二讀。政制及內地事務局長曾國衞發言時回應公權力無限擴張的質疑，反問政府如不處理起底行為是否符合市民期望。有資訊科技界人員質疑，修例是否打擊起底的唯一方法，又認為當局可在無手令下上門搜查，增添從業員的壓力，長遠影響業界運作。

稱封網針對個別網站 非互聯網

立法會昨日首讀和二讀條例，將「起底」行為刑事化。曾國衞動議發言時回應業界關注「封網」的問題，引述私隱專員表示，根據過去兩年經驗，當局會先要求網絡平台刪除起底內容；若平台不合作，才會考慮聯絡網絡服務供應商，要求移除部分或整個網站，但這情况甚少出現。曾國衞強調，封網針對個別載有起底內容的網站，而非封鎖互聯網上的資訊流通。

指外媒炒作社交平台將停服務

成員包括科企巨頭facebook、Google及Twitter的亞洲互聯網聯盟（AIC）早前向港府發信，關注修例影響科網企業在港提供服務。曾國衞說，有海外媒體炒作部分海外網絡服務平台會因這項立法而停止在港提供服務，政府已向聯盟清楚解釋修例，如企業員工無權就起底採取行動，他們毋須就法律責任過分憂慮。

稱予傳媒絕對豁免「不可行」

曾國衞表示，修例不會影響言論自由、資訊流通及合法的新聞活動，但強調給予傳媒絕對的「豁免」是不可行。對於公權力無限擴張的質疑，他反問政府如不處理起底行為是否符合市民期望。政府擬引入兩級制的「起底」罪行，經簡易程序審訊，一經定罪可判罰款10萬元及監禁2年；若確實導致資料當事人及其家人受到「指明傷害」，經公訴程序定罪，可罰款100萬元及監禁5年；條例將賦予私隱專員刑事調查及檢控權力，包括可在沒有手令下，搜查疑犯電子器材、搜查及拘捕疑犯等。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華質疑，修例是否打擊起底的唯一方法，又稱在執法方面，網絡服務供應商技術上難以只移除部分網站，而近月「香港編年史」等網站被封鎖，料日後被禁網站數量會不斷增多。他稱，法律無訂明披露什麽資料可能違法，舉例網民轉載資訊或誤墮法網，「（政府）將個波推給網民」。黃表示，當局可以在無手令下上門搜查，業界根本無足夠資源應對相關的法律問題，新規定為業界增添壓力，長遠會影響運作。

民主黨憂記者冒違法風險 促諮詢

民主黨資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐批評，新例的定罪門檻模糊，憂慮記者報道需冒違法風險，特別是調查報道或會披露當事人部分個人資料，認為政府應先諮詢公衆意見才修例。

相關字詞﹕立法會 曾國衞 個人資料（私隱）條例 起底

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