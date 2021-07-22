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斬女友三判謀殺罪成 男子上訴裁誤殺獲釋

【明報專訊】一名早年從內地來港的已婚男，疑不滿失婚同居女友另結新歡，以菜刀狂斬女友213刀致死。男子三次就謀殺罪受審並罪成，上訴庭去年裁定他上訴得直，將案件發還作第四度審訊。男子不服重審命令，上訴至終審法院。終院昨頒下判辭，指出考慮到重審所造成的巨大壓力、男子已還押近12年等因素，決定撤銷重審命令，直接判男子誤殺罪成，男子可即時獲釋。

終院指已還押12年 毋須第四度重審

上訴人梁耀強（50歲），他被控於2009年9月12日，在長沙灣和興大廈4樓一單位謀殺楊秀瑜（終年35歲）。被告定罪後多次提出上訴，案件在2010、2014及2018年共3次審訊，上訴庭去年頒下判辭，指第三次審訊時，原審法官引導陪審團時沒考慮被告精神狀態的證供，遂裁定他上訴得直，下令案件發還重審。

本案爭論點在於上訴庭命令發還重審的判決是否恰當，終院判辭指上訴庭錯誤理解審訊情况及考慮了不相關的因素，故錯誤行使發還重審的酌情權。終院認為，若上訴人要面對第四次審訊，會對他構成巨大壓力，再者他已還押近12年，計算他因及早認罪和在獄中行為良好的刑期扣減後，相等於被判處接近27年的監禁，已遠超出一般誤殺罪的最重刑期。

213刀斬死女友 被激怒辯解可供合理爭辯

另外，終院稱案發至今已相隔一段長時間，上訴人和其他證人對事件的記憶必受影響，影響證供，即使法官向陪審團作出合適指引，亦不能補救。終院同時考慮證據的強弱，認為上訴人被死者激怒而失控殺死她的辯解，有可供合理爭辯之處。基於以上原因，終院裁定上訴得直。

【案件編號：FACC 5/21】

相關字詞﹕長沙灣 誤殺罪 謀殺 重審 終審法院

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