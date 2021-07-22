柏傲莊須月底交報告 屋署查有否違例

港鐵監督受質疑 陳帆：同感「恨鐵不成鋼」

陳帆表示，根據港鐵與新世界簽訂協議，發展商須負責設計、建造、協調及監督整個項目，確保建造工程符合法例要求。他說，港鐵已敦促發展商全面調查及盡快落實補救方案，以確保樓宇符合已獲批設計的要求，港鐵並要求發展商確認其餘各座的施工質量。

至於涉事兩幢大廈的拆卸重建工程，陳帆稱屋宇署已要求相關註冊結構工程師提交拆卸工程的圖則，須涵蓋拆卸工程的程序、細節、安全及保護措施等；而港鐵亦成立專責小組，審視承建商的拆卸及重建施工方案，並持續監察拆卸重建過程，確保鐵路服務和安全不受影響。

新民黨葉劉淑儀質疑港鐵及屋宇署監察不足，關注政府如何避免再次發生同類問題。陳帆表示，明白議員對港鐵有「恨鐵不成鋼」的感覺，他自己亦一樣；但他稱港鐵已盡應有責任，而港鐵與新世界簽訂的合約包含保密條款，日後賠償或申索情況會按合約條款處理，政府不能公開及披露合約內容。