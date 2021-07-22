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31萬伙公營屋 22萬伙2025年後供應 10年規劃「頭輕腳重」 議員促加快發展

【明報專訊】政府去年在《施政報告》宣布已覓330公頃土地，興建未來10年（2021/22至2030/31年度）所需31.6萬個公營房屋單位。發展局長黃偉綸昨書面回覆立法會議員劉國勳時披露，首4年（2021/22至2024/25年度）料提供8.97萬伙，涉約90公頃土地；之後6年（2025/26至2030/31年度）為22.64萬伙，涉約242公頃土地，其中逾三分一來自短中期改劃用地。劉國勳認為現時公營房屋供應「頭輕腳重」，在目前公營房屋需求殷切下，建議政府進一步簡化及壓縮土地規劃發展程序，加快房屋供應。

發展局資料顯示，首4年預計提供8.97萬個公營房屋單位，即平均每年興建約2.24萬伙，其中2021/22年度供應最多，達2.91萬伙；2022/23年度最少，僅1.52萬伙。

本年度起4年僅供應8.97萬伙

2025/26至2030/31年度落成的公營房屋則有22.64萬伙，涉約242公頃土地，平均每年需建約3.77萬伙，逾三分一來自短中期的改劃用地，佔8.57萬伙；另逾三分一供應來自東涌新市鎮擴展、洪水橋、元朗南、古洞北及粉嶺北新發展區（見表）。

黃偉綸稱，現時有關項目大部分處於規劃及工程和建築設計階段，預計落成年份受多個環節進度影響，如土地用途改劃、地區諮詢、基礎建設、徵收土地、清拆或重置受影響的設施等。

劉國勳倡簡化程序 加快收地

黃又稱，為善用公營房屋用地，政府已放寬規劃指引，容許在規劃條件許可下，調高部分用地最高住用地積比率，而未來10年公營房屋用地的地積比率，一般由3.5至7.5不等。

劉國勳表示，擔心後6年的公營房屋供應能否如期落成。他舉例指，政府早於兩三年前開始，收回古洞北及粉嶺北的私人土地作公營房屋發展，但至今仍未有一幅已完成平整工程的土地交予房委會，建議政府應進一步簡化及壓縮土地規劃發展程序，如加快收地、同步啟動未徵收土地的規劃研究、以及加快興建道路及基建設施等。

明報記者

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