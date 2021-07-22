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復必泰預約近滿 打針人數仍遜目標 疫苗中心營運者：下月七成接種挑戰大

【明報專訊】新冠疫苗接種計劃開始近5個月，政府早前計劃9月底關閉社區疫苗接種中心，近日不少社區疫苗接種中心預約爆滿，24間打BioNTech（復必泰）的接種中心，有一半在未來21日最多只剩一日有名額。不過截至前日，全港約288萬人已打第一針，若要在8月底前達到七成人口打第一針，平均每日要有逾5.5萬人打第一針。有接種中心營運者表示，近日預約已近飽和，要在8月底前為七成人打首針有挑戰；也有營運者認為，政府或需延長部分接種中心營運。

達標須日均5.5萬人打首針 現時不到4萬

全港有逾四成合資格人口已接種首劑新冠疫苗。政府早前宣布社區疫苗接種中心運作到9月底，近日不少復必泰接種中心預約名額爆滿，據昨午2時半預約情况，全港24間復必泰接種中心有5間在未來21日已爆滿，有7間只剩下一日有名額。

雖然預約爆滿，但若要達七成人口接種率，需再多約234萬人打針，按政府公布的時間表，社區疫苗接種中心8月底前平均每日要為逾5.5萬人打第一針，才能在中心關閉前達七成接種率。不過，翻查資料，近期每日接種劑量約為5萬至7萬針，以過去一周為例，全港每日約有2.6萬至3.6萬人打第一針，約2.3萬至3.6萬人打第二針。

本報昨向政府查詢會否延長接種中心營運，政府發言人重申，接種中心預期運作至9月底，想在接種中心打針的市民，應盡快預約在8月底前打第一針，當局會不時檢視各中心運作安排。

營運者倡9月另覓地點續打

負責營運將軍澳體育館接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡認同，要每日為5.5萬人打第一針有挑戰，他說，若社會有需求，相信私營醫療界願意參與，而大部分市民都在接種中心而非私家診所打針，但不能一直借用體育場館等作為接種中心，政府或要考慮另覓地點繼續打針。

有份營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄預計，政府或安排部分接種中心在9月後繼續開放，也可能在私家診所提供復必泰，或另覓地點長期為市民打針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，Delta變種病毒傳播速度更快，若每名患者傳染6人，假設疫苗有效率維持九成，本港接種率要達84%至93%才達免疫屏障，即全港要有600萬人打針才達基本目標，當科興疫苗有效率更低就需更多人接種。何又說，若以每日約3.5萬人打第一針估算，預期8月底中心停止提供首針時約440萬人打了一針，只佔約六成人口，仍未達標，每日打第一針人口要翻倍，甚至達每日10萬，才能如期達600萬人打針。

此外，衛生署截至7月18日的一周內再接獲一宗打針後死亡報告，涉一名50歲打復必泰男子，初步解剖發現死因可能是酒精中毒或缺血性心臟病，沒臨牀證據顯示是打針引起。

（新冠疫情）

相關字詞﹕群體免疫 BioNTech疫苗 復必泰 科興疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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