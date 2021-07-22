染疫領事子女曾赴山頂東涌 醫生批欠監管

本報昨向政務司長辦公室、政制及內地事務局和食衛局查詢哪類領事家屬可豁免檢疫、滿足什麼條件後可離開家居、上述姊弟離家是否符規定，截稿前無回覆；本報嘗試透過電郵和電話聯絡沙特阿拉伯駐港領事館，昨未獲回覆。

昨增5輸入 太古城檢測無確診

本港昨日新增5宗輸入確診個案，包括前日初步確診的兩名領事館人員家屬，消息稱他們為沙特阿拉伯領事的子女。涉及的13歲女童驗出L452R變種病毒，其11歲胞弟則待病毒分析，共4名密切接觸者送檢疫，包括兩家人、司機和家傭，所住太古城唐宮閣前晚圍封，約400名居民檢測無人確診。二人7月16日由沙特阿拉伯抵港後於家居自我隔離，翌日胞姊發燒，至20日公布姊弟初步確診期間，他們到訪過山頂、東涌和太古城8處（見表）。

沙特阿拉伯過去兩周錄得逾1.6萬宗確診，當地目前屬中風險地區，未接種疫苗抵港者需在指定檢疫酒店檢疫21日，已完成接種者要檢疫14日。根據衛生防護中心新聞稿，兩姊弟是「抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離」。

梁子超：領事家屬未必需豁免檢疫

梁子超認為，女病人發病後仍在社區游走，對社區帶來極高風險，若病人曾到需除口罩、或室內人多地方，爆疫風險不容忽視。他認為事件反映本港外防輸入有多個漏洞，例如病人發病後仍沒檢測，更可出社區游走，顯示當局欠缺監管。他又說，非公務來港的領事家屬未必需豁免強制檢疫，即使容許他們在家居檢疫，也應限制在領事官邸、宿舍等地點，不應在密集的住宅區檢疫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》稱，「病毒不會認着是領事人員就不傳給他」，不論領事、總統和首相，從高風險地區抵港都可受感染，從高風險地區抵港獲豁免安排需確診是閉環式管理，包括有特別交通安排和檢疫期間不能外出。

（新冠疫情）