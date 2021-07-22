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活動場所辦展覽慶典 豁免限聚 醫生憂變相鼓勵辦大型活動 增爆疫風險

【明報專訊】本月有不少與回歸24周年或中共成立100周年有關的慶祝活動，但需向政府申請豁免限聚令，如7．1林村舉行約500人的慶典，曾被抨只准建制組織舉辦慶祝集會但不准遊行。政府今起延長社交距離措施多兩周，但調整部分處所限制，包括加入「活動場所」，在活動場所舉辦會議、展覽、典禮和慶祝活動等，今起只要符合人數限制等條件，不用申請豁免也可舉辦，至於公眾集會、與政治有關的論壇和研討會等能否舉行，食衛局稱只要符防疫限制不規管內容。有醫生擔心變相鼓勵更多人舉辦大型活動，恐引起爆發。

禁飲食限半滿 戴口罩拍照不限人數

本港已連續44日無新冠病毒本地個案，今日生效的社交距離措施新增郵輪和「活動場所」兩類處所，其中在活動場所可舉行指明活動，包括會議、論壇、研討會、展覽、典禮、慶祝活動、婚禮和部分商務會議等，但要遵守特定限制，例如場內不能飲食，人數只能為該場所容納量50%，但若有三分之二參加者已打第一劑疫苗，人數可放寬至該場所容納量100%。此外，參加者要分組，每組不得超過4人或同住一戶人數，戴口罩拍攝團體照時可豁免。活動場所內食肆要遵守餐飲處所限制。

翻查資料，本月有不少與回歸與黨慶相關的慶祝活動，例如新界各界慶委會及大埔各界協會7月1日在大埔林村許願廣場舉辦約500人大型慶祝活動，獲豁免限聚。

食衛局回覆查詢稱，在活動場所舉行的指明活動，若符防疫限制可不用申請豁免；而公眾集會、與政治有關的論壇和研討會等能否舉行，只要符防疫限制，不會規管活動內容。

食衛局稱不規管活動內容 支聯：未擬申集會

支聯會常委梁錦威稱，支聯會早前申請六四集會被拒，當時疫情緩和，感覺當局拒批公眾集會一直無關疫情，而是看政治立場，但他說支聯會暫未有計劃因應新措施在近期申請集會。

呼吸系統專科醫生梁子超憂慮，大型活動不用申請豁免，或變相鼓勵更多人舉辦大型活動，至於會否帶來風險，則取決於本港社區能否維持清零。他形容，現時外防輸入措施「千瘡百孔」，一旦有變種病毒流入社區、又出席了這些大型活動，或引起大型爆發。

此外，香港動漫電玩節明起至26日在灣仔會展一號展館舉行，主辦機構發言人昨稱，早前獲會展告知人數上限為75%，但政府突然宣布收緊社交距離措施，人數上限收緊至50%，呼籲市民進場前留意關於排隊龍尾位置信息。翻查資料，展覽早前被歸類為「公眾娛樂場所」，政府上輪公布的社交距離措施沒直接列明展覽人數上限，但列明除博物館、主題公園等場所外，公眾娛樂場所設施人數上限為50%；而今起將展覽歸入活動場所後，人數上限為50%，若有三分之二入場者已打第一針，可放寬至容納人數100%。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕公眾集會 限聚令 社交距離措施 新型冠狀病毒

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