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港聞二

沙田站衝突3被告 月餅盒擲警重囚3年9月

【明報專訊】前年9月7日港鐵沙田站爆發警民衝突，兩男一女涉有份參與，其中女子涉將月餅盒擲向一名督察，另一名男子則涉拒捕及管有激光筆，3人被裁定暴動、襲警、拒捕及管有攻擊性武器共4罪罪成，昨在區域法院分別判囚12個月至3年9個月。法官判刑時指，暴動案情嚴重及惡劣，考慮過往案例，認為區分被告個人的行為無意義。

官指損車站阻出行令案情嚴重

首被告營運經理劉婉玲（47歲）判囚3年9個月，次被告活動策劃員謝嘉綸（44歲）判囚3年8個月，第三被告電腦工程師李俊霖（28歲）判囚12個月。劉婉玲及謝嘉綸被控於前年9月7日在港鐵沙田站參與暴動；劉另被控襲擊督察劉俊豪。李則被控拒捕及管有兩支激光筆作非法意圖。

法官郭啟安指，接納本暴動案暴力程度輕微，受襲警員傷勢亦不嚴重，惟一眾示威者肆意破壞車站設施，影響車站運作，對巿民出行構成不便，使案情「變得嚴重和惡劣」。參考過往案例，認為暴動案需考慮其集體性質，以被告個人行為區分並無意義，兩人暴動罪判囚3年8個月。另被控以金屬月餅盒襲警的劉婉玲，襲警罪判囚3個月，其中兩個月與暴動罪同期執行。

「暴動由電筒照警而起」

工程師兼拒捕囚12月

至於第三被告，郭官指暴動事件由李俊霖以電筒照射警員雙眼而起，而他被捕時積極反抗超過10分鐘，令群眾情緒高漲，他「難辭其咎」，拒捕罪判囚3個月。雖然無證據顯示他曾使用雷射筆，但他曾以電筒照向警員眼睛，故認為他有意圖使用雷射筆，判囚9個月，兩罪分期執行。

【案件編號：DCCC 33、 193/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有攻擊性武器 拒捕 襲警 暴動罪 港鐵 沙田站 反修例運動

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