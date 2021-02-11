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報告指可製300支燃彈 倉務員藏百升汽油囚5年

【明報專訊】中年倉務員於前年11月騎單車回家時，在元朗被埋伏在附近的警員搜出藏有4枚汽油彈，其工作貨倉亦被搜獲100公升汽油等。他早前承認在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毁或損壞財物兩罪，昨在區域法院被判5年監禁。法官判刑時引述專家報告稱，100公升汽油可製成300支汽油彈，形容行為令人咋舌，更指本案是區域法院中案情最嚴重的案件。

辯方稱計算「機械化」 官指最客觀

控方庭上引述專家報告稱，以被告吳偉豪（40歲）背包搜出的4枚汽油彈計算，貨倉搜獲的100公升汽油可約製成300支汽油彈。辯方不爭議專家的報告，但認為計算「機械化」，其住所無搜出布料、玻璃樽等其他原材料，且涉案汽油未製成汽油彈。而管有物品意圖摧毁或損壞財物控罪的嚴重性遠低於縱火罪，希望法庭將兩項控罪同期執行。法官郭啟安回應「計數不嬲機械式」，認為計算方法已是最客觀及公平。

郭官判刑時稱，2019年6月起因反修例風波引發社會動亂，更有未經批准的集結及暴動。雖然無證據證明被告使用汽油彈，但背包搜獲的物品是一般示威者的用具，不難推斷他或提供他人使用涉案汽油彈。辯方指被告曾收到某人的電話，為免被人跟蹤，着被告帶汽油彈外出到倉庫附近展示，但郭官稱解釋牽強，在私人地方展示更安全，且汽油彈平平無奇，大可拍照傳送。控辯雙方承認案情，被告管有汽油彈的意圖是傷人，就「在公眾地方管有攻擊性武器」的控罪，決定判處20個月監禁。

至於被告另一項管有物品意圖摧毁或損壞財物控罪，郭官稱，被告曾在Telegram群組與他人討論如何製汽油彈及增強威力，提及可投擲到輕鐵站等建築物，管有意圖明顯極為惡劣，對公眾安全造成莫大隱憂。被告濫用僱主的信任，將工作地點變為汽油彈的倉庫，罪行精心策劃。

曾提輕鐵站投彈 官：意圖惡劣

郭官又稱，被告犯案目的明顯表達政見，行為令人髮指，被告掌握製作汽油彈的技巧，汽油彈若發給暴徒使用，風險並非空中樓閣。郭官稱認罪是唯一求情理由，就此罪決定判處監禁52個月，並與在公眾地方管有攻擊性武器控罪的8個月分期執行，兩罪的總刑期為監禁5年。

【案件編號：DCCC 94/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 汽油彈 汽油 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 在公眾地方管有攻擊性武器罪 反修例運動

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