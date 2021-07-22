7．21被告王志榮判無罪 律政司上訴

【明報專訊】7．21元朗襲擊案今天將判刑，案中共有8名被告，當中兩人早前認罪，5人被裁定暴動及有意圖而傷人等罪成，僅有首被告王志榮一人獲判無罪，律政司昨回覆本報查詢指，已根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式，就王志榮的無罪裁決提出上訴。
條列指出，屆時若上訴庭接納律政司申請，可推翻有關裁決或命令，指示重新審訊，或判其有罪。
另外，昨為7．21元朗襲擊事件兩年，大批警員下午起在港鐵元朗站佈防。傍晚6時許，約50名警員分成3至4人一組，背對背在元朗站站崗，大部分穿上護甲。前元朗區議員林進、賢學思政召集人王逸戰及職工盟幹事鄧建華，在元朗站公共運輸交匯處擺放街站，以擴音器講話及派發傳單，遭警方警告違反限聚令並登記個人資料，警方又錄影蒐證。3人至7時許離去。
工盟等元朗擺街站 警方錄影蒐證
7時許，兩名女子帶同3名小童到元朗站大堂，其中一名女子一度在一個消防喉轆箱上，遺下一個劈了一刀的西瓜，以及一本名為《時代革命》的兒童讀本；另一女子則在閘外餵一名坐在嬰兒車上的小童吃飯。警方上前警告他們有可能違反《港鐵附例》，並要求港鐵職員處理。兩名女子其後帶同三名小童離開。
市民看書 封面寫「721慘案」字句
8時許，市民莫先生在元朗站看書，封面疊着寫有「不想回憶，未敢忘記 元朗721慘案沉冤待雪」的紙張。他其後遭警方截查15分鐘，之後獲放行。部分市民則在站內舉起早前林進等人派發的傳單。
至晚上11時，包括自稱為FreeHK Media創辦人姜牧師等一行7人進入南邊圍村後遭警察截查逾一小時，其後每人獲發限聚令告票。