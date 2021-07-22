7．21被告王志榮判無罪 律政司上訴

條列指出，屆時若上訴庭接納律政司申請，可推翻有關裁決或命令，指示重新審訊，或判其有罪。

另外，昨為7．21元朗襲擊事件兩年，大批警員下午起在港鐵元朗站佈防。傍晚6時許，約50名警員分成3至4人一組，背對背在元朗站站崗，大部分穿上護甲。前元朗區議員林進、賢學思政召集人王逸戰及職工盟幹事鄧建華，在元朗站公共運輸交匯處擺放街站，以擴音器講話及派發傳單，遭警方警告違反限聚令並登記個人資料，警方又錄影蒐證。3人至7時許離去。

工盟等元朗擺街站 警方錄影蒐證

7時許，兩名女子帶同3名小童到元朗站大堂，其中一名女子一度在一個消防喉轆箱上，遺下一個劈了一刀的西瓜，以及一本名為《時代革命》的兒童讀本；另一女子則在閘外餵一名坐在嬰兒車上的小童吃飯。警方上前警告他們有可能違反《港鐵附例》，並要求港鐵職員處理。兩名女子其後帶同三名小童離開。

市民看書 封面寫「721慘案」字句

8時許，市民莫先生在元朗站看書，封面疊着寫有「不想回憶，未敢忘記 元朗721慘案沉冤待雪」的紙張。他其後遭警方截查15分鐘，之後獲放行。部分市民則在站內舉起早前林進等人派發的傳單。

至晚上11時，包括自稱為FreeHK Media創辦人姜牧師等一行7人進入南邊圍村後遭警察截查逾一小時，其後每人獲發限聚令告票。

（反修例風暴）