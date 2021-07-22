中大暴動首案 兩大專生囚54及45月 官指佔據二號橋交通要道 嚴重滋擾公眾

法官李慶年指3人經審訊後定罪，無減刑理由。有旁聽者聞判刑後落淚。李官判刑時稱，案發前一天，中大二號橋附近已發生暴動。當天有示威者企圖重奪二號橋的控制權，某程度是有預謀。片段顯示，參與人數不斷浮動，下午2時已超過100人，3時許有聚集人士衝擊警方防線、向警方投擲大量汽油彈、磚頭及雜物，部分汽油彈更擲中警員，燒着其制服及盾牌。二號橋橫跨吐露港公路及港鐵東鐵線兩條南北交通要道，示威者在前一天已投擲雜物到公路及港鐵路軌上堵路，若二號橋再被佔據，會對公眾造成嚴重滋擾。

官：張俊浩直接向警施暴

鄧希雯鼓勵或威脅用暴力

李官指案發現場的非法集結持續兩個多小時及維持約13分鐘的暴動，暴動規模大，當日多人對警方作出直接暴力行為，部分是由張俊浩直接施行。至於鄧希雯有足夠時間離開及空間遠離，但她選擇留下超過13分鐘之久，其衣著及裝備和其他示威者同一陣線，是蓄意地憑藉她身在現場給一點鼓勵，並實際上鼓勵了其他人使用暴力或威脅使用暴力，惟沒有證據證明鄧親身使用暴力。即使二人所犯的罪行一致，但在情節和量刑有區別，故判處張俊浩4年6個月監禁，鄧希雯則被判3年9個月監禁。

判辭指蒙面圖掩蓋身分

陳起行判囚兩個月

李官又稱，當日蒙面人數多，意圖明顯是遮蔽容貌，企圖逃避偵查及追捕，須判處阻嚇性刑罰。雖無證據證明陳起行參與非法集結及暴動，但他身處非法集結的現場，真正保護自己的人應盡快遠離非法集結的範圍，故看不出陳佩戴蒙面物品有什麼合理辯解，惟其背景及社會服務令報告正面，判監兩個月。

至於亦被裁定違反禁蒙面法的張俊浩和鄧希雯，張有參與直接襲擊和暴動，以6個月監禁為量刑基準；鄧有參與暴動，但無證據證明她參與直接襲擊，以3個月監禁為量刑基準，二人的監禁刑期與暴動罪同期執行。

【案件編號：DCCC 362/20】

（反修例風暴）