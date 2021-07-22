7狀元6留港：希望貢獻而非逃走 5人讀醫4選中大 英華狀元稱社會巨變籲緊守崗位

4校首誕狀元

今年7名狀元來自6間學校，當中4間學校首誕DSE狀元。其中一間為聖士提反女子中學。該校狀元陳樂融計劃升讀中大醫科。她說即使香港近年出現很多變化，且有不少朋友移民，但仍然會留港發展，因香港是她的根，已在港成長多年，有歸屬感。她稱，不嚮往外國生活，即使她對前景感到憂慮，身為香港人的她期望香港將來會朝好的方向改變。

陳同學：社會分裂 應尊重聆聽

陳樂融續說，無法控制國安法對她帶來的影響，只能從正面方向思考，而近年本港社會有很多兩極化意見，因而令社會分裂，「我們應尊重與我們不同意見的人，並聆聽和了解他們的立場後再下判斷，不要隨便攻擊」。

英華書院狀元程朗亦計劃留港，升讀中大環球醫學。他說，作為考生對前景也感到迷惘，「無論是升學，抑或整個社會氛圍、政治，各人都很壓抑，有種高氣壓」。他稱，近兩年本港局勢變化很大，無法預測未來路向，寄望社會的人緊守崗位，「學生做好學生的事，教育工作者做好教育工作者的事」。

嘉諾撒聖瑪利書院「超級狀元」余尚穎表示，沒因社會情况灰心而想移民，認為每個社會都有其問題，她會留港冀終有一日有能力助本港解決問題、修補裂痕。她又說，自己在港土生土長，「好鍾意這個地方，覺得是這裏一分子」，「希望在港貢獻，而非逃走」，正考慮報讀港大或中大的醫科，冀未來行醫貢獻香港。

梁同學：對港仍有憧憬不移民

伊利沙伯中學狀元梁博賢亦表示，自己沒有考慮移民及暫時未有打算往海外升學，因對香港還有憧憬，認為香港仍有競爭力，說尊重近日移民潮下港人移民的選擇。梁心儀中大醫科，認為醫生職責重要，希望可服務弱勢社群，並計劃未來在公立醫院執業。

保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納亦選擇本地升學，首選港大理學士（計量金融）課程。至於畢業後的去向，他表示「未來的事留待未來決定」。對於國安法或者近兩年的感受，他認為是「一個改變、里程碑，或者是一件已發生的事」，每個人都會考慮不同的影響。

拔萃女書院今年亦誕兩狀元，超級狀元陳愷盈計劃升讀中大醫科，而狀元李卓藍則擬往英國劍橋修讀法律。

明報記者

（文憑試放榜）