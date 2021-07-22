窮學生中二輟學陪酒 師友導回求學路

患白蝕症遭排斥 家窮飯錢也不夠

19歲的曉彤患白蝕症，雙腿長有白斑，兒時因外觀遭同儕排斥，她亦因此趨內向，旁人難走進其心。在單親家庭長大、由泰裔母親撫養，曉彤說家人為餬口奔馳，疏於管教，「不懂教我之餘更沒時間理我」。家裏捉襟見肘，曉彤以前上學間中連午餐錢、車費都沒有。

曉彤升中後苦尋讀書意義不果，中二後索性輟學，做過不同兼職，包括受快錢吸引、到酒吧當「陪酒」。回想那半年穿梭於燈紅酒綠間，「那段日子臉色很黃，放工又嘔，渾渾噩噩，日日起牀都戇戇居居」。未達合法年齡就踏進社會工作，只為掙生活費，「想有點錢傍身」，她不願成為家人負擔，沒伸手向家裏要錢。

曾住女童院 大澳念書重生

輟學一年半，曉彤與家人關係惡劣，曾被母親埋怨「為何要搞這麼多麻煩給大家」。她又不時鬧失蹤，母親多次報警，最終曉彤被送到女童院及兒童之家生活。2017年她經社工轉介，到環境恬靜的大澳佛教筏可紀念中學由中二起重新念書。

入讀筏可不代表求學路一帆風順，曉彤約3年前接獲家人來電：「好唔掂啊，沒錢交不到租。」結果她沒求助，每逢周末重回市區酒吧工作，再趕返大澳的宿舍準備翌日上課，掙錢幫補家計。曉彤過往由社工帶返正途，今次則獲同窗勸解，令她放下家庭擔子，專注讀書，自此生活離不開上課、溫習、做運動，日復日堅持下來，只為盡力撐到公開試，為中學生涯畫上句號。

根基弱多花10倍時間 感激老師不棄

筏可中學數學科老師吳翠瑤談及曉彤時總提着「好乖」。吳老師說曉彤盼望改變，無奈學習根基薄弱，「她要比人花不是3倍時間，是10倍時間，但都可能只得一成功力」。不過吳老師沒放棄曉彤，就算非其高中科任老師，吳在DSE衝刺階段仍伴曉彤與其他學生課後留校溫習至晚上，曉彤亦將勤補拙，「chur住」老師發問。吳冀學生明白，「就算考得不好，曾經自己都溫過書，不是白白一場」。

曉彤早已預料成績未必理想，顧及家庭經濟，放榜後需投身社會工作。鍾情花藝的她尤愛帶刺的玫瑰，稱該花長得美麗，但旁人難以親近。被問到最想致謝誰，她毫不猶豫答「貓姐」（同學對吳老師暱稱）。曉彤形容自己如玫瑰長滿刺，僅吳老師能接近並為她拔刺。吳老師聽畢這番話，輕拍曉彤道謝。「我沒很感性地向『貓姐』訴說，但我心裏已給她一個位置。」曉彤總結她與吳老師關係。

（文憑試放榜）