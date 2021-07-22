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突破言語障礙 殘障生英語口試奪4

【明報專訊】「DSE只得一次，盡力去考好。」20歲患神經退化疾病的今屆中學文憑試男考生聲音顫抖，花了十多秒緩緩道出努力讀書的信念。受疾病影響，他肌力較弱，說話及書寫困難，要以輪椅代步，但堅持每日溫書至接近零時，終考獲6科18分，更突破言語障礙在英文說話獲評第4級。父母笑逐顏開稱以兒子為傲，讚他「好上進，雖然身體不便但沒有放棄（讀書）」，盼望出現奇蹟令兒子病癒。校長亦欣慰道：「在我心目中已是滿分！」

患神經退化 堅持溫習至凌晨

20歲程俊豪在數學科及企業、會計及財務概論（商業管理）科均考獲第4級；英文科與資訊及通訊科技科考獲第3級；中文科及通識科考獲第2級。他希望報讀商科或電腦相關科目的高級文憑或副學士課程。

程俊豪讀書路崎嶇，兩歲時被發現患神經退化疾病，步履不穩需步行器輔助，後來病情轉差，中學時改用輪椅代步；其肌力弱難控制手指，寫字歪斜及緩慢，寫「一」字亦變成鋸齒狀。程俊豪原就讀主流學校精英班，數理科優異，但中學功課增多，常常凌晨一兩點才能完成功課，令他壓力很大，約4年前轉至身體弱能學校香港紅十字會甘迺迪中心。

肌弱難控制手指 堅持完成每份功課

程俊豪因手指肌力欠佳，文憑試時以電腦打字答卷，雖獲准加長考試時間75%，但仍十分緊迫，對體能要求更高，不過他仍盡力「跑贏」這場考試的時間競賽。中文科教師阮善盈透露，他在考試前不斷計時練習，亦主動要求熟習電腦答題，學習把握考試時間；他亦十分堅毅完成每份額外功課，經常成為首名交功課的同學，令她十分感動。

縱使程俊豪說話不流利，需逐字慢慢讀出，但他英文口試獲評為第4級。英文科教師李婉霞說，程俊豪以前沒有自信，但他十分勤力，按教師教導經常在家朗讀英文課本，大大改善說話能力。

父母感驕傲 盼遇見奇蹟

兒子的堅毅，父母看在眼裏。程母伴子捱過溫習晝夜，照顧入微，不時煲湯水幫兒子「補身」打氣，協助他以最健康的身體「迎戰」。程父為照顧兒子選擇不輪班工作，對兒子考獲佳績感到驕傲，希望他的付出有回報，日後「開開心心」，雖然兒子患上不治之症，盼望一家人堅持下去能遇見奇蹟。

（文憑試放榜）

相關字詞﹕神經退化疾病 文憑試 程俊豪

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