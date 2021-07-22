發起罷課名校生發憤入U 盼「有能力為港做事」

原想讀政治 「無出路」斷念

兩年前，不少學生成立反修例關注組在校表態，教育局多次強調不容許。P當時投入全副心機，後來疫情爆發，他形容「中四學期尾、中五都無咩讀書」。直到去年暑假升中六，公開試逼近，其時《港區國安法》已實施，各類表達空間愈來愈小。P也醒覺，人生應有目標、有方向，要發憤讀書。

P說從小已留意時事，以往想讀政治相關學系，不過社會遽變，他亦打消念頭，「以前想從政未話去到完全無出路，可以做地區工作，就算話加入政府都不是不合理……但現在環境，除了加入建制，都無其他出路」。P昨日取過DSE成績，料可入讀心儀學系，計劃留港升大學。至於未來，他不太確定，但經歷社會事件洗禮，自己今後 「人生入面的agenda（議題）一定會加入香港，不會放棄香港」。

（文憑試放榜）