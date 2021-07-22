港聞

港聞一

發起罷課名校生發憤入U 盼「有能力為港做事」

【明報專訊】2019年6月反修例運動爆發，來自傳統名校的中四生P，與同學籌組校內「反修例關注組」，曾發起在校罷課、唱歌、掛標語等，被學校處分。兩年過去，關注組已解散，他形容組織完成「歷史任務」，惟17歲的P說這些經歷、社會事件，已影響往後人生軌迹，亦促使他發憤讀書，要考好DSE才可力爭上游，「提醒自己要有更多能力為香港做事」。昨日DSE放榜，P料將如願入讀大學心儀學科。

原想讀政治 「無出路」斷念

兩年前，不少學生成立反修例關注組在校表態，教育局多次強調不容許。P當時投入全副心機，後來疫情爆發，他形容「中四學期尾、中五都無咩讀書」。直到去年暑假升中六，公開試逼近，其時《港區國安法》已實施，各類表達空間愈來愈小。P也醒覺，人生應有目標、有方向，要發憤讀書。

P說從小已留意時事，以往想讀政治相關學系，不過社會遽變，他亦打消念頭，「以前想從政未話去到完全無出路，可以做地區工作，就算話加入政府都不是不合理……但現在環境，除了加入建制，都無其他出路」。P昨日取過DSE成績，料可入讀心儀學系，計劃留港升大學。至於未來，他不太確定，但經歷社會事件洗禮，自己今後 「人生入面的agenda（議題）一定會加入香港，不會放棄香港」。

（文憑試放榜）

相關字詞﹕港區國安法 反修例運動

上 / 下一篇新聞

還押初期崩潰 獲母安慰漸振作 控暴動柙中備試 考生：從未擬棄戰
還押初期崩潰 獲母安慰漸振作 控暴動柙中備試 考生：從未擬棄戰
遇上恩師重拾自信 留疤少女盼執教鞭
遇上恩師重拾自信 留疤少女盼執教鞭
突破言語障礙 殘障生英語口試奪4
突破言語障礙 殘障生英語口試奪4
窮學生中二輟學陪酒 師友導回求學路
窮學生中二輟學陪酒 師友導回求學路
7狀元6留港：希望貢獻而非逃走 5人讀醫4選中大 英華狀元稱社會巨變籲緊守崗位
7狀元6留港：希望貢獻而非逃走 5人讀醫4選中大 英華狀元稱社會巨變籲緊守崗位
董玉娣中學首個狀元 校長讚謙虛
董玉娣中學首個狀元 校長讚謙虛
看公民科．聖士提反陳同學：慶幸曾讀通識 董玉娣趙同學：教局有其考慮
看公民科．聖士提反陳同學：慶幸曾讀通識 董玉娣趙同學：教局有其考慮
港大學生會失會址 校方換門鎖拆招牌
港大學生會失會址 校方換門鎖拆招牌
中大暴動首案 兩大專生囚54及45月 官指佔據二號橋交通要道 嚴重滋擾公眾
中大暴動首案 兩大專生囚54及45月 官指佔據二號橋交通要道 嚴重滋擾公眾
元旦遊行兩漢設無線電收發器 官考慮判監
元旦遊行兩漢設無線電收發器 官考慮判監
7．21被告王志榮判無罪 律政司上訴
7．21被告王志榮判無罪 律政司上訴
報告指可製300支燃彈 倉務員藏百升汽油囚5年
報告指可製300支燃彈 倉務員藏百升汽油囚5年
沙田站衝突3被告 月餅盒擲警重囚3年9月
沙田站衝突3被告 月餅盒擲警重囚3年9月
活動場所辦展覽慶典 豁免限聚 醫生憂變相鼓勵辦大型活動 增爆疫風險
活動場所辦展覽慶典 豁免限聚 醫生憂變相鼓勵辦大型活動 增爆疫風險
染疫領事子女曾赴山頂東涌 醫生批欠監管
染疫領事子女曾赴山頂東涌 醫生批欠監管
復必泰預約近滿 打針人數仍遜目標 疫苗中心營運者：下月七成接種挑戰大
復必泰預約近滿 打針人數仍遜目標 疫苗中心營運者：下月七成接種挑戰大
涉接待蔡展鵬按摩店 4被告9‧1再訊
涉接待蔡展鵬按摩店 4被告9‧1再訊
涉訛稱遇竊者不追究停查 警脫偽造公職失當罪
涉訛稱遇竊者不追究停查 警脫偽造公職失當罪
31萬伙公營屋 22萬伙2025年後供應 10年規劃「頭輕腳重」 議員促加快發展
31萬伙公營屋 22萬伙2025年後供應 10年規劃「頭輕腳重」 議員促加快發展
柏傲莊須月底交報告 屋署查有否違例
柏傲莊須月底交報告 屋署查有否違例
斬女友三判謀殺罪成 男子上訴裁誤殺獲釋
斬女友三判謀殺罪成 男子上訴裁誤殺獲釋
起底刑事化二讀 曾國衞否認無限擴權 IT界質疑毋須手令入屋搜查 長遠影響運作
起底刑事化二讀 曾國衞否認無限擴權 IT界質疑毋須手令入屋搜查 長遠影響運作
議員指爆眼女傷勢涉假資訊 徐英偉：日後或進行法律程序
議員指爆眼女傷勢涉假資訊 徐英偉：日後或進行法律程序
團體試八達通派食物券 冀免標籤護受助人尊嚴
團體試八達通派食物券 冀免標籤護受助人尊嚴
叫事主濃妝上庭製壞印象 父涉姦女案 親友控妨礙司法
叫事主濃妝上庭製壞印象 父涉姦女案 親友控妨礙司法
失蹤男子燒炭不遂 身有刀傷倒斃酒店
失蹤男子燒炭不遂 身有刀傷倒斃酒店
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】律師會參選人撐平權：有議員老套
【Emily】律師會參選人撐平權：有議員老套
【Emily】為睇MIRROR 街坊叫前議員幫手排隊
【Emily】為睇MIRROR 街坊叫前議員幫手排隊
【Emily】徐英偉著運動裝 立會議規管唔到？
【Emily】徐英偉著運動裝 立會議規管唔到？
【Emily】律政司：《律政動畫廊》最高逾6000點擊 最近上載一集 觀看次數8
【Emily】律政司：《律政動畫廊》最高逾6000點擊 最近上載一集 觀看次數8
【Emily】霍啟剛：唔認同青年躺平論
【Emily】霍啟剛：唔認同青年躺平論
【Emily】本屆立會10‧30中止 同日立選提名開始
【Emily】本屆立會10‧30中止 同日立選提名開始