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還押初期崩潰 獲母安慰漸振作 控暴動柙中備試 考生：從未擬棄戰

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨放榜，不少考生視為人生重要一程，有考生縱背負刑期最長10年的暴動罪，亦堅持盡力應考；有考生患神經退化病說話顫抖、無力握筆，不曾言棄；有考生曾迷途輟學，完成DSE里程，豁然分享過去。另一邊廂，今年DSE誕生7名狀元，移民潮下，有6人計劃留港讀大學，有狀元形容香港是她的「根」，亦有狀元寄望社會的人緊守崗位。

明報記者 蕭愷情 黃焯謙 丘萃瑩 魏綺婷

實習記者 鄭希妍 何嘉敏 呂嘉琪

2019年反修例期間，理工大學爆發激烈衝突，多人先後被控暴動罪。今年年初，應屆DSE考生Y（化名）正值自修假（study leave），一天清晨，Y家的門鈴聲響，母親焦急喚醒Y，說「有警察、有警察」，Y即日提堂，隨即還押近月，曾於懲教所備試。Y昨日收到文憑試成績單，成績雖未如理想，不過Y多次強調，過程中從未想過放棄應考，「沒有為自己訂立目標，我入去（還押）時的目標是盡力，盡力就夠了」。

起初Y的代表律師沒料到未可保釋外出，Y在毫無心理準備下關到收押所候審，初時情緒相當崩潰，近乎每天也哭。當下的Y只知道擔心家人，沒想過自己前途，「家人怎麼辦，家人又要為自己煩惱」，還押首星期相當低落。後來母親安慰Y，「你現在以為自己在黑房，其實你只是在隧道之中，總有天會見光明」，Y立時泣不成聲，亦逐漸振作。

獲倉友教數學 艱深題目託母問老師

還押的日子生活十分規律，Y憶述，「早上6時起牀摺被、刷牙洗面、換衫吃飯」，因無事可做，只好專心溫習，「反而有書溫不那麼sad（難過）」，不用多想這宗案件。不過收押所內只有初中教科書，Y要託母親聯絡班主任及科任教師提供筆記，「要寫清楚幾多科，幾多張紙」，經過一定保安程序後，輾轉約一星期收到筆記。

除了繁複的保安程序，溫習時無人指導也是一大困難，Y說，「只可以溫以前已學懂的，但未學會的，無人教到」。有時較年長的「同倉」會教Y一些數學題目，若遇上一些較艱深的題目，則只可呆等至母親探訪時代為向教師轉達。

Y後來獲准保釋，但心理壓力反而大了。Y重新回校補課，部分日子晚上要到警署報到，影響晚上溫書時間，更因此不時想起這宗官司，「自己有控罪在身，心理壓力較重」。不過，Y從沒想過放棄備戰或應考DSE，「（心內）團火想繼續考，想證明自己，唔好衰畀人睇」。

成績未理想 繼續學業「做到便做」

昨日放榜，Y縱然未考獲理想成績，入讀心儀學科，但Y仍會繼續學業，「讀書不止為了讀書，也是為了自己，有什麼做到便做」。將面對審訊的Y內心難免擔憂，不過亦苦笑道，「（被控）是人生其中一個關，別人看是一個大關，但當事人來說，已在這條（時間）線上，把它看小一點，會好過一點」。

（文憑試放榜）

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相關字詞﹕放榜 文憑試 中學文憑試 理大衝突 理大 暴動罪

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