郭位出版新書Soulware: The American Way in China's Higher Education,上星期喺書展舉行講座。佢話美國嘅高等教育係最領先,全球600幾個物理、化學及醫學諾貝爾獎嘅得主中,近半來自美國嘅研究機構,可見美國高等教育嘅深度及廣度係值得學習。

唔少學生想做AO,郭位話呢個係典型中國人心態,佢認為「產、官、學」應該係合作而唔係三棲,因為會有利益衝突,當官就會有錢,有錢就影響權力,教授又有虛名,加埋一齊就糾纏不清。

郭位話「學而優則仕」,理想嘅高教組合係學術自由、大學自主、政教分離,外界政治唔應該混淆大學管治,政府官員、社會人士、大學師生都應注意專業精神和基本操守。