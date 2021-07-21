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2021年7月21日星期三
港聞二
DSE今放榜 誕7名狀元3「超級狀元」 考生減 移民潮 專家：最易入U一屆
視障生戰過癌魔 盼讀輔導助同路
通識科無政治題 考評局：非新奇事
3作弊 1人全科DQ
香港電台用字指引 禁用「台灣總統」 內部通告促守「一中」原則 學者憂規範延其他傳媒
追究學生會「感激」議案 李國章：最嚴重撤學籍
豁免住酒店 領事子女在家檢疫初確 沙特來港涉變種 太古城一廈封樓強檢
3少男打兩針復必泰後疑患心肌炎
港星氣泡三度延期 8月底再檢視 女子寧檢疫赴星見男友 闊別一年隔窗相見
7．21捱打心傷難癒：追討公義遍尋不獲
店東姊弟控阻差 疑有男警粗口辱罵
板球港將涉騙保險 稱不能工作惟續出賽
「石澗專家」葬身洪水
認性侵14歲女兒 曾患精神病司機囚18月
失業率跌至5.5% 15至24歲群組升 學者：畢業季節 疫下僱主傾向聘有經驗者
有餐飲工去年失業至今 盼打齊兩針有助找長工
的士撞老翁拖行200米奪命
律政司指部分案情近強姦 上訴庭：判刑過輕 警性侵6女童改囚5年
涉反修例期間騙OT 兩警遭內部調查
消防員涉強姦被捕停職
海關破村屋大麻場 383棵總值3600萬
抽脂亡舞師男友：被告術後突稱「有事走先」
男警涉DONKI拍裙底 9月再訊
書展結束83萬人次 書商割價6日蝕賣旅遊書
3水產樣本含氯霉素 攝取過量可致障礙性貧血
黃照達漫畫
【Emily】陳健民赴台政大教書 「希望一年後香港再見」
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【Emily】郭家麒「登六」 前黨友隔牆祝福
【Emily】周冠威訪問冇重溫？ TVB：版權問題
【Emily】大學生熱中做AO 郭位：典型中國人心態
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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