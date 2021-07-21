3水產樣本含氯霉素 攝取過量可致障礙性貧血

驗2002樣本 99.85%合格

食安中心於4至6月抽驗2002個樣本，其中生蠔、刺身等水產佔36%，炒飯及蛋等即食食品佔27%，整體合格率為99.85%。

不合格的3個花蛤、蜆及貴妃蚌樣本均有氯霉素。該中心於6月8日、21日及29日曾公布，分別驗到花蛤、蜆及貴妃蚌含氯霉素，涉灣仔鵝頸街市檔戶、荃灣楊屋道街市檔戶和沙田的新鮮糧食店，其中花蛤和蜆被驗出每公斤有5微克及0.6微克氯霉素，而貴妃蚌達1400微克。中心表示有關水產已停售，正進行上游追蹤，如有足夠證據會檢控。

業界：或運送時加入增保存期

香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，不清楚海產的氯霉素源頭，他稱本港的花蛤、蜆及貴妃蚌，主要是養殖或半野生，由廣西北部灣進口，不排除有人在運送過程中加入抗生素，令保存時間更長。

食安中心顧問醫生楊子橋稱，氯霉素具抗菌功能，攝取過量可致障礙性貧血。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說，氯霉素常用於治療嚴重細菌感染，以及細菌所致腦膜炎，可口服或靜脈注射；亦可治眼發炎。他說如無病者攝取小量氯霉素，有可能腸胃不適、腹瀉、嘔吐等；若攝取量大，或會抑制骨髓，導致紅血球、白血球及血小板減少，出現障礙性貧血。崔續稱，長期由食物攝入小量氯霉素，分量不足以殺滅體內細菌，反而令細菌適應氯霉素，並產生抗藥性。

據《食物內有害物質規例》，在港出售供人食用的魚（包括介貝類水產動物）不可含氯霉素，違者可罰款5萬及監禁6個月。

此外，食安中心6月接獲7宗食物中毒通報，事主曾於3間食肆食生蠔。食物安全專員徐樂堅稱，有報道稱跨境網上平台將鮮活食品放在路面供人提取，非冰冷狀態易變質。他呼籲市民不要買非法渠道進口食品，當局會與相關部門打擊。