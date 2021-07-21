書展結束83萬人次 書商割價6日蝕賣旅遊書

連續兩屆入場人數跌穿百萬

書展入場人次連續兩屆跌穿百萬，2019年僅98萬人次入場，今年按屆跌15.3%至83萬人次，對比2018年書展入場人次跌幅更達20.2%。今年入場者人均消費額減約6.6%，大會委託研究機構抽樣訪問逾800名入場者，顯示受訪者預算在書展消費額平均817元；對比上屆抽樣訪問逾820名入場人士，受訪者預算為875元。

昨入場人流未見擠擁，不少參展商減價促銷。喝采多媒體有限公司將99元的2020年版旅遊書，減至50元2本。攤位負責人謝暖棠稱旨在節省貨存成本及運費，又稱人流少得令人沮喪，且因出遊無期，故各人對旅遊書缺興趣，今屆書展銷售額按屆跌逾五成，料蝕本收場。謝稱以往在書展以每本19元賣舊版旅遊書，今年書展第二日已以19元4本「跳樓價」放售，卻至昨晨才售罄。

金培企業有限公司攤位將每本20元的特價書，減至每本10元。負責人劉小姐稱，感覺今屆書展人流較以往少三四成，相信銷售額比2019年書展差三成，以往每張單價錢約200至300元，現單價僅100餘元。

超媒體出版職員湯先生稱，早已看淡市道，故書展首天已低價促銷，將每本20元的武術、旅遊、心靈等書籍，改以50元4本出售，且買書送貼紙、有機洗潔布等，昨進一步減至10元兩本書促銷，旨在清倉，因此銷售額較上屆同期高一至兩成，但盈利僅追平上屆書展。

《屬於香港人》書展後落架

作者：自己將它消失

至於洄水文化攤位經常有長人龍排隊買書。創辦人藍橘子稱，一直以原價賣書，而今屆銷售額較上屆升一倍，銷售最佳的是他的《屬於香港人》，開展第三日已售罄，需要預訂，展期內賣出約5000本。藍橘子表示該書將於書展後落架，「不想這本書被消失，寧願自己將它消失，正如打工仔都不想被炒，寧願自己炒老闆，香港人要有尊嚴」，又寄望大家珍惜香港歷史故事。