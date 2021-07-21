抽脂亡舞師男友：被告術後突稱「有事走先」

指被告死者曾是同學

涉事中心的董事則作供稱，事前不知道被告沒有專科醫生資格，只知悉被告曾向整容醫生學師。

死者李嘉瑩（終年32歲）生前的男友朱俊樺供稱，兩人同居多年，案發時育有逾8個月大的女兒，李嘉瑩接受被告關孝孜（現年38歲）的兩次抽脂手術，他都陪伴左右。他表示，李嘉瑩在首次療程後可以如常工作，很快恢復，但在第二次療程前，李因手術原因要禁食一整晚，「可能身體無咁好」，所以面露疲態。

死者繼父曾教被告跳舞

惟不同意關係密切

事發當日，朱俊樺稱李嘉瑩進入手術室後，他與女兒在房外等候，直至下午2時許，被告突然從手術室離開。約一小時後，被告匆忙返回手術室，及後救護員將李嘉瑩送院。他不知道李情况如何，獲護士告知「無事，（李嘉瑩）有呼吸」。

朱透露，死者李嘉瑩與被告曾是同學關係，因為參加合唱團結識。辯方盤問下，他表示李嘉瑩的繼父任職舞蹈教師，被告是其學生，兩人曾在李嘉瑩的生日派對跳舞，但他不同意被告與死者一家的關係密切。

中心董事：允免手術費

不悉被告非專科醫生

重生植髮中心董事周紹文供稱，被告當時是中心唯一負責做手術的醫生，中心的背部抽脂療程一般索價2萬至3萬港元。

案發前約一個月，周表示知悉被告的友人有意做抽脂手術，卻沒有足夠預算，周遂答允不向該友人收取手術費，被告亦願意不收酬勞，友人僅須支付1萬元充當手術室租金。

周透露，雖然被告從來沒有出示醫學資歷證書，「但我唔信一個醫生唔識做眼皮、眼袋同抽脂，會嚟到同我講自己咩都識做」，而且她曾陪同被告到不同國家，其間見識到被告的能力，才讓對方操刀做手術。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 200/18】