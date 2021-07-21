律政司指部分案情近強姦 上訴庭：判刑過輕 警性侵6女童改囚5年

官質疑區院審理 律政司：取決證據強弱

答辯人余俊鑫（35歲），早前承認兩項向16歲以下兒童作猥褻行為、一項管有兒童色情物品、3項非禮，以及兩項與未滿16歲兒童非法性交罪，原被判囚3年10個月，自2018年案發後一直還押，今年3月已獲釋。

案件由上訴庭副庭長麥機智、法官彭偉昌及薛偉成審理。律政司一方陳辭指案情非常嚴重，涉多項控罪及6名未成年的女童，部分情節近乎強姦。法官麥機智及薛偉成遂質疑案件為何會區域法院處理，律政司代表稱考慮證據的強弱、辯方或提出的辯護理由後，決定將案交到區域法院處理。

律政司一方又指，原審法官以監禁6年為量刑起點是過輕，雖本案在最高刑期為7年的區域法院處理，但只要總刑期不高於7年便可以，故認為量刑起點應是監禁8年半，認罪獲扣減後總刑期為5年8個月；並指法庭判刑時須考慮對被告及公眾的阻嚇性，以及彌補事主及其家人的傷痛。被告雖沒利用警員身分犯案，但他作為執法人員以身試法，影響公眾對執法人員的信心。

原刑滿出獄 即時再服刑

答辯人一方則稱，原審法官判刑原則沒出錯，答辯人任職警員12年多次獲上司嘉許，因本案已失去穩定工作並感後悔，曾萌自殺念頭。上訴庭最終批准覆核刑期申請，改判答辯人監禁5年8個月，惟考慮他已服刑完畢、且本案為刑期覆核，最終改判監禁5年。

案情指答辯人透過社交媒體先後接觸6名涉案女童，其中與兩女童以「老公老婆」相稱，要求她們傳送私處照片及在公園非法性交；又非禮另外3名女童。他保釋期間送另一名喝醉14歲女童回家，在其住所後樓梯與她性交。

【案件編號：CAAR 4/21】