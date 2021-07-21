失業率跌至5.5% 15至24歲群組升 學者：畢業季節 疫下僱主傾向聘有經驗者

統計處昨日公布，經季節性調整的失業率由今年3至5月的6%，回落至4至6月的5.5%；就業不足率由2.8%降至2.5%。失業人數由23.33萬減至21.31萬，跌幅約8.6%；就業不足人數由10.74萬下跌至9.6萬，減少約1.14萬。

藝娛餐飲跌幅較大 製造業升0.5點

按行業分類，今年4至6月大多數主要行業的失業率均見下跌，其中樓房裝飾修葺及保養、藝術娛樂及康樂活動、餐飲服務有較明顯跌幅，但製造業錄得較明顯升幅，增0.5個百分點，至6.9%（見表）。就業不足率方面，下跌主要是樓房裝飾修葺及保養、零售、住宿及膳食服務業。按年齡劃分，15至19歲失業率為18.4%，升4.3個百分點；20至24歲失業率升1個百分點，至13.3%。15至24歲失業人數由2.7萬升至2.93萬，增8.5%。

陸頌雄：不少人靠散工 無薪假減工時

中大商學院高級講師李兆波表示，15至24歲失業率每到暑假前及暑假期間都會上升，疫情下有工作經驗者求職已不容易，公司也更傾向先聘請有經驗者，競爭力相對較低的畢業生求職更困難。他認為未能找到合適工作性質、人工水平的畢業生，或會重返校園。他又說，整體失業率今年內再大幅下跌的機會不高，但在市民已習慣新常態生活下，今年底至明年初失業率有機會好轉至疫情爆發初期的4.2%左右。

勞工界立法會議員陸頌雄表示，雖然失業率較預期好，但不少失業工友只是「馬死落地行」，靠散工、「假自僱」維持生計，而旅遊、跨境物流業等從業員大多已轉行，收入大減，飲食業仍有放無薪假、減工時等情况。他又說，由於工程量增加，建造業工友的就業情况有較明顯改善，有經驗者更「開工無停手」。

羅致光：消費券將助經濟復蘇

勞工及福利局長羅致光表示，勞工市場應會隨經濟繼續復蘇而進一步改善，消費券計劃亦將有助復蘇。

領失業綜援微減 較去年1月仍多五成

另外，社署公布今年6月領取綜援的個案有22.1萬多宗，較5月下跌852宗，按月跌0.4%；同期領取失業綜援個案維持約1.9萬宗，微減222宗，連續兩個月下跌，但與2020年1月比較，仍增54.6%。今年4至6月失業綜援每月平均有651宗申請，較3至5月下跌15.8%。