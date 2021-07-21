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認性侵14歲女兒 曾患精神病司機囚18月

【明報專訊】有精神病紀錄的中年司機，承認前年在家中與14歲女兒同睡，要求她不穿內衣、只穿睡裙，曾用震動按摩器非禮女兒私處，更用手指插入其私處數秒。女兒事後將事件告知朋友及母親，警方接報調查並拘捕該司機，昨在區域法院被判18個月監禁。法官判刑時稱，被告嚴重違反女兒對他的信任，事件對女兒造成長久嚴重傷害。

41歲被告承認於2019年6月27日非禮其當時14歲的女兒X。辯方庭上透露女兒X的心理報告，現時她仍出現創傷現象，如失眠、不想記憶事發片段等，建議X接受輔導及治療。

辯方求情：被告智力遜常人

受婚姻破裂打擊

辯方求情時稱，被告自小家庭複雜，欠缺父母的照顧，被告及其兄弟姊妹都有精神問題，被告曾患精神分裂，案發時被告與妻子的婚姻破裂遭受打擊，並食更多精神藥物麻痺自己。

被告的心理醫生報告又指，被告難以表達複雜的情緒，其智力比平常人稍低。辯方又呈上被告僱主及同事的求情信，皆讚揚被告勤力盡責，關係融洽，希望法庭減刑。

法官姚勳智判刑時稱，本案牽涉嚴重罪行，斥被告嚴重違反女兒對他的信任，女兒在事後兩年仍不知如何面對家人，反映事件對她造成長久嚴重傷害，以30個月為量刑起點。惟考慮被告精神狀況，智力較低，重犯機會中等，以及承認控罪，最終判處被告監禁18個月。

【案件編號：DCCC 1037/20】

相關字詞﹕精神分裂 司機 區域法院 女兒 非禮

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