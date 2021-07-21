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「石澗專家」葬身洪水

【明報專訊】3號強風信號下，有20多年行山經驗的六旬男子，昨早偕友人在馬鞍山馬大石澗近英雄瀑行山，欲跨過水流時被水流冲走，消防到場搜救，約6小時後在約50米外集水區位置尋回其遺體。

惡劣天氣下約友人行山

死者60歲蕭文傑為資深行山者，人稱「傑哥」，2005年創立行山會「鷹傑之友」，組織志同道合者義務協助尋找行山失蹤者。蕭擁有多年行石澗經驗，挑戰過全港大小石澗，有「石澗專家」之稱。

失蹤6小時 集水區尋獲遺體

天文台前日下午4時許發出3號強風信號，至昨日下午1時改發1號戒備信號。昨早9時許，蕭文傑和友人共兩男兩女出發到馬大石澗行山，至早上10時許，4人行至英雄瀑一帶，蕭先行一步，欲跨過英雄瀑的水流時，被水流冲走失蹤。友人報警，消防及飛行服務隊出動搜救。現場所見，因天雨關係，水流非常急。

至下午4時半，消防在蕭跌下水的50米外近大水坑一個集 水區發現他昏迷躺在石灘，當場證實死亡，死因待驗屍確定，其家人傍晚到場認屍，有人情緒激動一度要人攙扶。經初步調查，相信蕭曾被冲下一個約2至3米高的小型瀑布。

攀山專家鍾建民稱，本身認識蕭文傑，不算深交，對事件感可惜。他指行山澗和行山有不同，前者因涉及水，會有危險，須加倍小心，不適合初學者。他指，行山澗需要適當裝備，包括防滑鞋等，亦需視乎體能及經驗。他不建議惡劣天氣下行山。

天文台昨晨11時40分發出黃色暴雨警告信號4小時，中午再發出新界北部水浸特別報告近4小時，昨間中有大驟雨及狂風，大部分地區錄得超過100毫米雨量，西貢、沙田及大埔更超過150毫米。

熱帶氣旋查帕卡昨早增強為颱風，昨晚減弱為強烈熱帶風暴並於陽江附近登陸。另外，強烈熱帶風暴煙花昨晚增強為颱風，昨晚11時集結在台北以東約700公里，預料向西移動，時速約15公里，移向台灣以東海域，逐漸增強。

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