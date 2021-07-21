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港聞二

板球港將涉騙保險 稱不能工作惟續出賽

【明報專訊】一名巴裔香港板球代表隊成員去年發生交通意外，其後涉嫌向保險公司誇大傷勢，訛稱失去工作能力索償300萬元。保險公司揭發該男子意外後仍有參與多場香港板球頂級聯賽，昨日被警方以欺詐罪拘捕。

據了解，被捕男子為Aizaz Mohammad Khan，為香港板球代表隊成員，曾擔任隊長。被問及香港板球代表隊是否知悉事件、Khan是否仍代表該隊，香港板球回應指，剛得悉事件，正向警方了解詳情，暫時未有進一步回應。

曾任港隊隊長

去年駕電單車與的士相撞

事緣去年7月13日，香港板球代表隊成員Aizaz Khan駕駛電單車期間與一輛的士相撞受傷，兩個月後透過律師向的士司機第三者保險公司提出民事索償，再於今年5月入稟法庭追討。他涉嫌於索償文件中聲稱該意外導致他失去工作能力、收入及造成額外開支，要求保險公司賠償300萬元。

涉失實聲明 索300萬賠償

保險公司經初步調查後，懷疑有人作失實聲明，於是今年6月報警。商業罪案調查科接手跟進，發現Khan於意外後仍最少有參與10場板球比賽，亦有從比賽賺取收入，於是昨晨採取行動，在柴灣區以涉嫌欺詐拘捕一名28歲男子。

Khan於九龍木球會效力，競逐「香港板球頂級聯賽」，據官方比賽紀錄，2020/21賽季比賽於去年10月展開，Khan在車禍後有代表木球會上陣比賽。

翻查資料，Aizaz Khan於1993年在本港出生，父母為巴基斯坦人，2009年首次代表本港參與板球賽，並多次以隊長身分上陣，曾出戰亞洲盃、板球世界盃挑戰聯賽等。

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