港聞

港聞二

店東姊弟控阻差 疑有男警粗口辱罵

【明報專訊】屯門警察大興行動基地2019年10月傳出不明氣體，附近大批居民不滿並到場示威。當晚屯門黃店「東屋台」的老闆娘與胞弟疑拒絕警員入店內搜捕，被控阻差辦公，同案另一對男女涉參與非法集結，案件昨（20日）在屯門裁判法院開審，4人否認全部控罪。作供警員稱，第一及第二被告在馬路上跳舞，動作挑釁。庭上播放片段顯示，疑有男警先後5次以粗口辱罵第三被告，並指摘兩名負責人「收×埋啲曱甴」。

同案兩男女涉非法集結

女警指兩人馬路跳舞「挑釁」

4名被告依次為黃珮瑜（19歲，IVE學生）、何東宇（22歲，病人服務員），以及報稱餐廳負責人的魏偉才（25歲）及胞姊魏素香（36歲）。

黃珮瑜及何東宇同被控一項非法集結罪，控罪指他們於前年10月30日在屯門良德街參與非法集結。餐廳負責人魏偉才及魏素香則被控一項阻差辦公罪，控罪指他們同日在屯門良德街一間食店「東屋台」外，故意阻撓在正當執行職務的警長趙文龍及其他警務人員。

庭上播放片段顯示，當晚有群眾在良德街兩旁聚集，有人架設路障，警方數次舉藍旗警告，其間數名男女數次走出馬路手舞足蹈。防暴警員約10時許向群眾方向推進，路上群眾四散，黃珮瑜和何東宇衝入「東屋台」。其後警員欲進入食店，與兩名負責人在門外口角，又要求魏素香除下口罩，警方最終扯走並拘捕兩人，進入食店帶走及拘捕黃珮瑜和何東宇。

警方片段未有拍攝拘捕的畫面，惟聽到一把男聲先後5次以粗口辱罵魏偉才，又指兩名負責人「收×埋啲曱甴吖嘛」，魏偉才多次大叫「唔好傷害我家姐」，其胞姊則大叫「喂你郁手打人，投訴你哋吓」。

拘捕首被告、時任女警梁芷翹供稱，當日看到第一和第二被告約4次走出馬路中心跳舞，動作「比較挑釁性」，故判斷他們觸犯非法集結罪，並在食店外認出兩人。審訊今續。

【案件編號：TMCC 2138/20】

相關字詞﹕阻差辦公 非法集結 黃店 不明氣體 大興行動基地 反修例運動

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