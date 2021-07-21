店東姊弟控阻差 疑有男警粗口辱罵

同案兩男女涉非法集結

女警指兩人馬路跳舞「挑釁」

4名被告依次為黃珮瑜（19歲，IVE學生）、何東宇（22歲，病人服務員），以及報稱餐廳負責人的魏偉才（25歲）及胞姊魏素香（36歲）。

黃珮瑜及何東宇同被控一項非法集結罪，控罪指他們於前年10月30日在屯門良德街參與非法集結。餐廳負責人魏偉才及魏素香則被控一項阻差辦公罪，控罪指他們同日在屯門良德街一間食店「東屋台」外，故意阻撓在正當執行職務的警長趙文龍及其他警務人員。

庭上播放片段顯示，當晚有群眾在良德街兩旁聚集，有人架設路障，警方數次舉藍旗警告，其間數名男女數次走出馬路手舞足蹈。防暴警員約10時許向群眾方向推進，路上群眾四散，黃珮瑜和何東宇衝入「東屋台」。其後警員欲進入食店，與兩名負責人在門外口角，又要求魏素香除下口罩，警方最終扯走並拘捕兩人，進入食店帶走及拘捕黃珮瑜和何東宇。

警方片段未有拍攝拘捕的畫面，惟聽到一把男聲先後5次以粗口辱罵魏偉才，又指兩名負責人「收×埋啲曱甴吖嘛」，魏偉才多次大叫「唔好傷害我家姐」，其胞姊則大叫「喂你郁手打人，投訴你哋吓」。

拘捕首被告、時任女警梁芷翹供稱，當日看到第一和第二被告約4次走出馬路中心跳舞，動作「比較挑釁性」，故判斷他們觸犯非法集結罪，並在食店外認出兩人。審訊今續。

【案件編號：TMCC 2138/20】