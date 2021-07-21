7．21捱打心傷難癒：追討公義遍尋不獲

林女士創傷後遺

停索償無路行：仲有乜可做

林女士當日參與港島區遊行後乘西鐵返天水圍，途經元朗站目擊白衣人揮棍打人，她轉身逃走時撞到膝蓋。她其後證實患創傷後遺症，持續受失眠所困。她形容當晚的襲擊令她徹底崩潰，亦對政府失去信心，自此蒙受心理陰影，並避免到元朗和乘西鐵。

7·21事發半年後，林卓廷與8名傷者決定入稟索償，指警方沒履行職責保護市民，並希望藉此迫使警隊在法庭公開交代，還市民公道。林女士向本報說，今年初時心情較平穩，惟至4月有親戚移民，她又從何俊仁得悉，律政司不接受他們申索，令她心情陷入低谷。

及後，民主黨5月召開記者會，林卓廷代表說，他因民主派初選案還押「自由無期」，在諮詢法律意見及其餘8名原告意願，並考慮最近政治及法治狀况，認為難以面對漫長而複雜的訴訟，加上此案獲「612人道支援基金」支援，憂耗大筆訟費，盼將基金留給其他有需要者，故終止索償。

林女士嘆道，「本身我哋9個人夠膽出聲，但之後一係被捕，一係有啲就本身唔方便出聲，或自己有恐懼，剩番我同阿朗（另一原告蘇先生）都無路行，我哋無咁多錢上訴，林卓廷都放棄喇，何俊仁都坐埋入去（入獄）喇，仲有咩可以做？」

她邊說邊哭，說現在是迫於無奈無法繼續追究，「我唔忍心，佢（林卓廷）都自身難保，難道我去怪責佢咩？」她內心的委屈，只能與當日被毆打、曾同為原告的廚師蘇先生傾訴。她說對香港絕望，但認為自己年事已高，無法移民。

背開花廚師心灰：

有權者不做 無權者可做什麼？

蘇先生表示，去年接到警方邀請認人，分別認了兩次，但也認不到人，形容事件已相隔太久，及後警方沒再提供案件進一步消息，「當晚放工經過被打，其後沒有賠償、沒有答覆、沒有答案，連兇徒都找不到，我只評論自己的案件，我是很無辜，什麼都得不到」。被問是否已決定放棄追究，他說已再想不到可做什麼，「（被人）打完，報警；民事索償，被煞停；只可接受訪問，繼續協助記者報道，無乜可以做。當警察、政府有權力卻不做，我們無權力的，可以如何做？」他說感到心灰，已盡力尋公義也不果。

特首林鄭月娥昨被問，至今網上仍有人說7·21事件是「一場元朗居民保衛家園」，她會否拿出「七一刺警案」後的強硬態度譴責這些美化暴力的說法。她說，她對於任何美化或認同暴力的行為也非常憤怒，會持一貫立場譴責此類行為。她並指，尤其當這些說話、美化和姑息對年輕人帶來非常負面影響，許多年輕學生「參與製造炸彈、收受金錢做這些非法行為」，認為社會仍存在很多對暴力視而不見，同時想荼毒青少年的人正在做的事，政府不會掉以輕心。

明報記者

（反修例風暴）