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3少男打兩針復必泰後疑患心肌炎

【明報專訊】新冠疫苗接種計劃已展開近5個月，12至15歲青少年上月15日起可打BioNTech（復必泰），截至本月19日，該年齡層青少年已打6.3萬劑復必泰，最少4人打針後出現心肌炎。衛生署昨晚首度公布，醫管局報告有3人打第二針後疑患心肌炎。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，3宗個案有可能與打針有關。

劉宇隆引數據：95%可自行康復

港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨晚在一個講座稱，至7月13日，12至15歲青少年約打了4.5萬劑復必泰，3.9萬屬首針，約6000人打了第二針。他說9人打針後出現心肌炎，包括5名已康復成人，另4名青少年毋須治療，有人只吃了一粒必理痛。他說如外國數據，逾95%心肌炎均十分輕微，可自行康復。他引述美國數據稱，每100萬名打第二針男子中，約60多人出現心肌炎，女性則少於10宗。

衛署：較常在打兩針後心肌炎

衛生署昨晚公布，至7月19日，該年齡層青少年已打6.3萬劑復必泰，同期接獲醫管局報告一名12歲男童及兩名15歲男童打針後疑患心肌炎，3人都是打第二針後約兩日胸痛，入院治療，情况穩定。衛生署稱，根據疫苗生產商資料，心肌炎及心包炎的個案主要在打針後14日內出現，較常在接種第二劑後發生，並較常在年輕男子出現。

美數據：每1萬劑有0.63宗

孔繁毅稱3個案屬輕微不常見

據美國疾控中心6月底公布的數據，每100萬名接種第二劑mRNA疫苗的12至17歲男童，約有62.75宗心肌炎，即每1萬劑第二針，約有0.63宗心肌炎。衛生署昨晚未能提供已打第二針的12至15歲青少年人數。若以接種總劑量6.3萬劑計算，每1萬劑約有0.48宗心肌炎，該比率為男女童一同計算的比率。

孔繁毅表示，3宗心肌炎可能與打針有關，個案屬輕微及不常見，而心肌炎屬復必泰已知副作用。至於本港男童打針後出現心肌炎的比率是否較外國高，他認為言之尚早。

林鄭料9月底達七成接種

此外，昨有約3.4萬人打第一針，累計逾288萬人已打首針，佔合資格人口42.5%。特首林鄭月娥昨稱，本港第一針接種率已逾四成，「令人相對欣慰」，但仍有很大提升空間，若接種情况持續，料9月底可達七成或更高接種率。

（新冠疫情）

相關字詞﹕復必泰 BioNTech疫苗 科興疫苗 群體免疫 疫苗接種計劃

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