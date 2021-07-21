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豁免住酒店 領事子女在家檢疫初確 沙特來港涉變種 太古城一廈封樓強檢

【明報專訊】本港昨日有兩處因輸入新型冠狀病毒個案要封區檢測，其中兩名沙特阿拉伯領事人員的子女抵港後轄免酒店檢疫，留家隔離，二人抵港第3日樣本呈陽性，其中發燒的13歲女童帶L452R變種病毒，他們所住的太古城唐宮閣昨晚封區檢測。有醫生認為應盡量減少豁免在指定酒店檢疫，領事家屬是否屬必須豁免，值得商榷。另外，一名法國抵港者出發前已完成接種新冠疫苗，並驗出抗體，回港後仍確診，他所住的灣仔利安閣需封區檢測。過去兩周21宗確診中，逾半曾打針，有醫生認為反映若容許高風險地區抵港者打針後可減檢疫，做法危險。

昨7宗輸入6涉變種 3已打兩針

本港昨增7宗輸入個案，6宗涉L452R，當中3人已打兩劑復必泰滿14日，包括前日初步確診、由美國抵港的27歲男驗出RBD-IgG抗體陽性，他所住的上環尚賢居前晚封區，約185人檢測，無人確診。另一宗為39歲男子，今年4月打齊兩針復必泰，6月23日血液樣本驗出刺突蛋白抗體陽性，7月2日前往法國，同月18日返港，抵港樣本驗出L452R。他潛伏期絕大部分時間在法國，衛生防護中心相信他很大可能於當地感染，列輸入個案，其潛伏期早期（6月27日至7月2日）居於灣仔黃泥涌峽道利安閣，該廈昨晚封區檢測。

本港過去14日共錄得21宗確診，包括20宗輸入和1宗輸入相關，11宗曾打針，10人涉L452R，1人涉N501Y；當中9人打了兩針滿14日，5人打復必泰、2人打衛星五號、1人打國藥，1人無提供疫苗款式。

指針後減檢疫做法危險

梁子超：只應適用風險較低地區

呼吸系統專科醫生梁子超說，疫苗對變種病毒保護力大減，上述法國返港個案反映已打針和出發前驗出抗體，回港後同樣確診，香港容許較高風險地區來港者可打針換減檢疫的做法高度危險，應只適用於與香港疫情相若甚至更少地區。

家居檢疫或外傳 梁質疑領事豁免

昨有少於5宗初步確診，包括於7月16日從沙特阿拉伯抵港的13歲女童和其11歲弟弟。據了解，他們為沙特阿拉伯領事的子女。衛生防護中心稱他們抵港後根據相關豁免人士規定，於家居隔離，在機場檢測呈陰性，第3日樣本轉陽，初步分析抵港後翌日發燒的女童涉L452R，其弟尚待病毒分析。兩人潛伏期絕大部分時間在沙特，故列輸入個案，他們所住太古城唐宮閣昨晚封區檢測。

梁子超稱，由於病毒有潛伏期，任何家居檢疫均存風險，患者可感染家人再傳出社區，或可經大廈環境垂直和橫向傳播，因此豁免指定酒店檢疫應減至最低限度，例如領事的子女是否可獲豁免，值得商榷。

上述3宗涉封區個案的患者曾到半島酒店嘉麟樓、文華東方酒店和君悅酒店部分位置、山頂廣場、東薈城、東涌纜車站等，曾到訪相關地方者須強制檢測。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕復必泰疫苗 衛生防護中心 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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