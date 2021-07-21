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通識科無政治題 考評局：非新奇事

【明報專訊】公民與社會發展科9月逐步取代通識教育科，2023年將是最後一屆通識中學文憑試（DSE），而今年DSE通識科兩份試卷均無「政治題」，有資深通識科教師早前表示，試卷涉及批判思考、高階思維的題目很少，程度較淺。考評局評核發展主管蔡筱坤昨表示，通識科被取代並不影響該科的考評安排。她稱，每年審題委員會均會找尋新的題型及意念出題，因此出現不同的設題方向或題目與以往有別，「不是特別新奇的事」，稱各科也是相同情况。

通識科今年分別有89.4%及9.5%的日校考生考獲第2級或以上及第5級或以上的成績，兩者分別較去年上升1及2.4個百分點，整體成績較去年進步。蔡筱坤說，每年考評局亦會於文憑試後檢討，科目委員會會檢視答卷及考題，而檢視後亦會提出建議予審題委員會考慮，審題委員會可根據建議，修訂來年出題方向。

被問當局可就國案法指引出題

考評局：無收指示什麼試題不可出

去年文憑試歷史科一條有關中日關係的試題掀起軒然大波，被問及事件是否影響今屆試卷出題方向，蔡筱坤表示，考評局去年已內部檢討，教育局專責小組檢討後亦就局方擬題方面工作提出建議，有關改善措施分別於今年及明年落實。

至於當局是否曾就國安法發出題指引予考評局，秘書長魏向東表示，至今未有收到指引指示考評局什麼試題可出或不可出。

相關字詞﹕公民與社會發展科 通識科 文憑試 中學文憑試

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