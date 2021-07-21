通識科無政治題 考評局：非新奇事

通識科今年分別有89.4%及9.5%的日校考生考獲第2級或以上及第5級或以上的成績，兩者分別較去年上升1及2.4個百分點，整體成績較去年進步。蔡筱坤說，每年考評局亦會於文憑試後檢討，科目委員會會檢視答卷及考題，而檢視後亦會提出建議予審題委員會考慮，審題委員會可根據建議，修訂來年出題方向。

被問當局可就國案法指引出題

考評局：無收指示什麼試題不可出

去年文憑試歷史科一條有關中日關係的試題掀起軒然大波，被問及事件是否影響今屆試卷出題方向，蔡筱坤表示，考評局去年已內部檢討，教育局專責小組檢討後亦就局方擬題方面工作提出建議，有關改善措施分別於今年及明年落實。

至於當局是否曾就國安法發出題指引予考評局，秘書長魏向東表示，至今未有收到指引指示考評局什麼試題可出或不可出。